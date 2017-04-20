كلوب: جو هارت لن ينضم إلى ليفربول

ولايبدو أنّ حارس منتخب انكلترا ينوي العودة إلى مانشستر سيتي في ظل وجود المدرب الإسباني بيب غوارديولا.

وأثيرت تكهنات حول استعداد ليفربول لدفع 20 مليون جنيه استرليني لضم هارت (30 عاماً)، ولكنّ كلوب استبعد هذه الخطوة في ظل وجود سيمون مونلييه ولوريس كاريوس.

وقال كلوب: "دائماً نفكر في قائمة الفريق، وهذا يتضمن مركز حراسة المرمى. هل الأمر يتعلق بجو هارت؟ عادة لا نتحدث عن أمور مثل هذه، ولكن في مثل هذه الحالة يمكننا القيام بذلك".

وأشار: "إنه حارس مرمى رائع، إنه حارس مرمى المنتخب الإنكليزي، لذا فهو صاحب كفاءة عالية، لكن لدينا حرّاس على أعلى مستوى هنا".

وأكّد: "الأمر لا يتعلق بنا، ليس في هذه اللحظة وربّما ليس في المستقبل. السبب لا يتعلق بهارت، ولكن بوجود حارسي مرمى أقوياء".