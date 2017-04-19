كسر في الساق ينهي موسم ويلشير

وتعرض ويلشير، المعار هذا الموسم من أرسنال إلى بورنموث، للإصابة خلال المباراة التي خسرها فريقه أمام توتنهام 0-4 السبت في الدوري المحلي، وأظهرت الفحوص التي خضع لها بأنه يعاني من كسر شعري في عظمة ساقه اليسرى.

وسيغيب ويلشير (25 عاماً) عن المباريات الخمس المتبقية لبورنموث في الدوري الممتاز.

وكان ويلشير انتقل إلى بورنموث العام الماضي في خطوة مفاجئة، بهدف الحصول على المزيد من الوقت على أرض الملعب على أمل العودة بعدها إلى أرسنال وهو في كامل لياقته البدنية.

لكن في ظل الإصابة الجديدة، يرجح ألا يكون مكانه مضموناً في أرسنال على رغم أنه مرتبط بعقد حتى نهاية الموسم المقبل.

وخاض ويلشير 22 مباراة في الدوري الممتاز هذا الموسم قبل أن يتعرض السبت لهذا الكسر إثر احتكاك مع مهاجم توتنهام هاري كاين.