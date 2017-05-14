كريستال بالاس يُسقط هال سيتي إلى الدرجة الأولى

ويدين الفريق اللندني بفوزه المصيري، الأول له بعد ثلاث هزائم متتالية، إلى الإيفواري ويلفريد زاها في الدقيقة الثالثة والبلجيكي كريستيان بينتيكي في الدقيقة 34 والصربي لوكا ميليفوييفيتش في الدقيقة 85 من ركلة جزاء والهولندي باتريك فان آنهولت في الدقيقة الأخيرة الذين سجلوا الاهداف.

ورفع لاعبو المدرب سام الاردايس الذين يختتمون موسمهم الأحد المقبل في معقل مانشستر يونايتد، رصيدهم إلى 41 نقطة وتقدموا الى المركز الثالث عشر، بينما تجمد رصيد هال سيتي عند 34 نقطة في المركز الثامن عشر بفارق 4 نقاط عن منطقة الأمان قبل مرحلة على ختام الموسم، فلحق بالتالي بميدلزبره وسندرلاند عائداً إلى الدرجة الأولى.