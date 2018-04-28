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دوري أبطال أوروبا
الدوري الإنكليزي الممتاز

كريستال بالاس يكتسح ليستر سيتي بخماسية

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واصل كريستال بالاس زحفه نحو منطقة الأمان وابتعد خطوات إضافية عن مخاطر الدخول في دوامة الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى بعد أن اكتسح ليستر سيتي بخمسة أهداف دون رد.

Reuters

فوز كريستال بالاس العريض على ليستر سيتي جاء ضمن المرحلة 36 من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم، وافتتح التسجيل الإيفواري ويلفريد زاها في الدقيقة 17 وجيمس ماكارثر في الدقيقة 38 وروبن لوفتوس تشيك في الدقيقة 81 والهولندي باتريك فان أنهولت في الدقيقة 84 وأخيراً البلجيكي كريستيان بينتيكي في الدقيقة 90 من ركلة جزاء.

وأصبح رصيد كريستال بالاس بعد هذا الانتصار 38 نقطة في المركز الحادي عشر فيما تجمد رصيد ليستر عند 44 نقطة في المركز التاسع.

وضمن المرحلة ذاتها فاز إيفرتون على مضيفه هادرسفيلد بهدفين للتركي جينك توسون في الدقيقة 39 والسنغالي أدريسا غوييه في الدقيقة 77، ووست بروميتش البيون على مضيفه نيوكاسل بهدف لماتيو فيليبس في الدقيقة 29، وساوثمبتون على بورنموث بهدفين للصربي دوشان تاديتش في الدقيقتين 25 و54 مقابل هدف للنرويجي جوشوا كينغ في الدقيقة 45.

وتعادل بيرنلي مع برايتون سلباً.
 

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