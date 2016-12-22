كريستال بالاس يقيل باردو وألاردايس مرشح لخلافته

وقال باريش في بيان على موقع النادي على شبكة الانترنت "نعرب عن امتنانا للخدمات الكبيرة التي قدمها ألان لنا، سواء كمدرب وسابقاً كلاعب".

وتابع "بعد فترة رائعة في النصف الثاني من موسم 2014-2015، بالكاد خسرنا في موسم 2015-2016 كأس الاتحاد الإنكليزي، كما أننا حققنا رقماً قياسياً بضمان مكاننا في الدوري الممتاز للمرة الرابعة".

من جهته، قال باردو "أود شكر الجميع في كريستال بالاس على دعمهم الرائع، وشكري الكبير تحديداً إلى اللاعبين".

وتولى باردو (55 عاماً) تدريب كريستال بالاس مطلع 2015 وقاده إلى المباراة النهائية لمسابقة كأس الاتحاد الإنكليزي في الموسم ذاته لكنه خسر بصعوبة في الوقت الإضافي أمام مانشستر يونايتد 1-2.

ويواجه الفريق صعوبات كبيرة في الدوري هذا الموسم ويكافح لتجنب الهبوط إلى الدرجة الأولى إذ يحتل المركز السابع عشر برصيد 15 نقطة، وفاز في أربع مباريات في المراحل الـ17 حتى الآن، ومرة واحدة في آخر 11 مباراة.

ويبتعد كريستال بالاس نقطة واحدة فقط عن أول مراكز الهبوط.

وتهبط الفرق الثلاثة الأخيرة إلى دوري الدرجة الأولى.

ويبدو سام ألاردايس المرشح الأوفر حظاً لخلافة باردو بحسب وسائل الإعلام البريطانية.

واضطر ألاردايس إلى الاستقالة من منصبه مدرباً لمنتخب إنكلترا على خلفية "المكيدة" التي نصبتها له صحيفة "دايلي تلغراف".