كاين يسعى لانتزاع صدارة الهدافين من محمد صلاح

ويسعى كاين إلى إنهاء الموسم وهو هداف الدوري الممتاز للمرة الثالثة على التوالي في إنجاز لم يصل إليه أي لاعب آخر منذ تييري هنري لاعب آرسنال الذي نال هذه الجائزة للمرة الرابعة والأخيرة في مسيرته عام 2006.

وسجل اللاعب الدولي الإنكليزي البالغ من العمر 24 عاماً 24 هدفاً في الدوري ويتراجع حالياً بفارق خمسة أهداف عن المصري صلاح قبل ست مباريات على النهاية. ويملك ليفربول خمس مباريات متبقية له هذا الموسم.

وقال كاين لوسائل إعلام بريطانية "لا زلت اعتقد أن بوسعي فعل ذلك. حسنا .. فانه وبغض النظر عما سيحدث فان هناك مجموعة من المباريات المتبقية، سأركز على أدائي. لا يمكنني التحكم فيما يقوم به (صلاح)، أقولها بشكل واضح كمهاجم...سيكون من الرائع الفوز بالحذاء الذهبي ثانية وسأواصل العمل بكل قوة من الآن وحتى نهاية الموسم".

وطالب كاين باحتساب هدف الفوز لتوتنهام في لقاء ستوك سيتي، الذي انتهى 2-1، لصالحه لكنه احتسب لكريستيان إريكسن إثر ركلة حرة. وزعم كاين أن الكرة لمست رأسه لكن الإعادة التلفزيونية أوضحت أن اللاعب الدنماركي هو الذي أحرز الهدف في مرمى الحارس جاك بوتلاند.

وقال كاين "أقسمت بحياة ابنتي أنني لمست الكرة لكن ليس هناك ما يمكنني القيام به".

وسيواجه توتنهام منافسه مانشستر سيتي المتصدر يوم السبت المقبل في الدوري قبل أن يلعب أمام مانشستر يونايتد في قبل نهائي كأس الاتحاد الإنكليزي يوم 21 أبريل نيسان الجاري.



