كاين يؤكد أن إطراء زيدان يمنحه مزيداً من الثقة

وكال زيدان المديح للاعب منتخب إنكلترا البالغ من العمر 24 عاماً قبل تعادل توتنهام 1-1 في دوري الأبطال مع ريال مدريد الأسبوع الماضي.

وقال كاين: "أشعر دائماً أن هناك بعض الجوانب التي أستطيع التحسن فيها. لن أتوقف عن محاولة التطور".

وتابع "إنها إشادة كبيرة وسأحاول الاستفادة منها بشكل إيجابي وستزيد ثقتي في نفسي".

وسجل كاين ثنائية في انتصار كبير 4-1 على ليفربول أمس الأحد ليتصدر قائمة هدافي الدوري الإنكليزي الممتاز هذا الموسم بثمانية أهداف.

وساعد هذا الانتصار توتنهام على التساوي في النقاط مع مانشستر يونايتد الثاني، حيث يمتلك كلا الفريقين 20 نقطة في رصيده.

وسجل اللاعب الدولي الإنكليزي 13 هدفاً في 12 مباراة في كل المسابقات هذا الموسم ويرغب في مواصلة هذا الأداء القوي في المباريات المقبلة والتي ستبدأ برحلة إلى يونايتد في الدوري يوم السبت.

وأضاف كاين "المباريات تتعاقب بشكل سريع وهو ما أرغبه كمهاجم، فمن خلال هذا الجدول المزدحم يرتفع إيقاع اللعب. تتطلع دائما لخوض المباراة المقبلة لمواصلة هز الشباك".



