كاهيل : "الخسارة أمام يونايتد بمثابة جرس إنذار"

وبعد خسارته مرتين في اخر أربع مباريات في الدوري تقلص الفارق لأربع نقاط بين تشيلسي وتوتنهام هوتسبير صاحب المركز الثاني الذي فاز في سبع مباريات متتالية.

وأبلغ كاهيل صحيفة ستاندارد سبورت "هذه الهزيمة أعطتنا جرس إنذار".

وأضاف "نعرف أن الدوري لم ينته بعد وأنه سيكون صعباً لكننا نعرف أننا أكثر من قادرين على الفوز به. أعتقد أن بوسعنا الفوز باخر ست مباريات في الدوري".

ويلتقي تشيلسي مع توتنهام هوتسبير في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنكليزي على استاد ويمبلي يوم السبت القادم في ظل فوز توتنهام مرة واحدة في زياراته الثماني الأخيرة لهذا الملعب.

وقال كاهيل "مباراة السبت ليس لها علاقة بالدوري... إنها مباراة كأس خالصة. بغض النظر عن المنافس.. نرغب في الفوز بهذه المباراة. نريد الفوز بالمباراة لأننا نرغب في إحراز لقب كأس الاتحاد الإنكليزي .. إنه أحد أهدافنا".

وقال كاهيل إن تشيلسي عليه التحلي بالهدوء والعمل على تحقيق نتائج إيجابية في مبارياته المتبقية هذا الموسم.

ومضى قائلاً "هناك جانبان للموقف الحالي. الأول إيجابي لأننا ما زلنا في موقف رائع وأمامنا ست مباريات. السلبي هو أنه لا أحد سيهدينا الدوري".

وتابع "لن نحصل على اللقب فقط لأننا قدمنا عروضاً جيدة في أغلب فترات الموسم... علينا بذل الكثير من الجهد في المران. علينا أيضاً تذكر أننا ما زلنا في موقف قوي".