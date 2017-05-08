كانتي ينال مكافأة تألقه مع تشيلسي

ويمضي كانتي، الذي انضم إلى تشيلسي المتصدر قادماً من ليستر سيتي حامل اللقب في الصيف الماضي، نحو الفوز بلقب الدوري الممتاز للمرة الثانية على التوالي.

وحصل على أكبر عدد من الأصوات متفوقاً على 16 لاعباً آخرين بينهم خمسة من زملائه في تشيلسي.

وأبلغ كانتي موقع رابطة كتاب كرة القدم الإنكليز على الإنترنت: "الفوز بهذه الجائزة شرف كبير".

وقال: "بوجود كلّ هؤلاء اللاعبين الرائعين في تشكيلة تشيلسي الحالية وفي الدوري الممتاز، اختياري من جانب رابطة كتاب كرة القدم الإنكليز أفضل لاعب في العام يجعلني أشعر بفخر شديد في هذه اللحظة من مسيرتي الاحترافية".