كاريك ينقذ مشروع السبيشال وان في اليونايتد

كثيرون من يربطون التقدم في العمر مع تراجع مستوى أي لاعب مهما بلغ من نجومية، يجزمون بطريقة أو بأخرى على ضعف لياقته ‏البدنية لينخفض زمن مشاركته أو كـ بديل لإضاعة الوقت، كل ذلك يبدو نظرياً وموافق للعلم الرياضي لكن هذا لا يمنع من وجود ‏لاعبين يكسرون تلك القاعدة تماماً كما يفعل الإنكليزي مايكل كاريك متوسط ميدان مانشستريونايتد.

ولم يكن تصريح السير أليكس فيرغسون بعد تركه القلعة الحمراء بعام أن كاريك أفضل اللاعبين الإنكليز مجاملة، فأرقام اللاعب ‏هذا الموسم في نسخة يونايتد مورينيو أثبتت أن السير على حق. ‏ بعد سلسلة من التعادلات التي ضربت الشياطين الحمر جعلت أكثر المتفائلين بـ مورينيو ولاعبيه تدخل نفق الشكوك في حظوظ ‏فريقها للمنافسة على لقب الدوري أو مقعد أوروبي للموسم القادم وهو الذي كلّف الملايين، على الرغم من أنّ الدوري لم يشهد ‏سوى الربع الأول أي مازال المشوار طويلاً لكن جماهير اليونايتد لم تعد تطِق الصبر خاصّة بعد سنين عجاف عصفت بالنادي بعد ‏رحيل السير أليكس فيرغسون، ولأن جيل العجوز الاسكتلندي كانت له بصمة كبيرة في مسرح الأحلام كان لا بُدّ لمورينيو أن ‏يعطي الفرصة لأحد المحاربين القدماء في عصر السير. ‏

مايكل كاريك بالرغم من تقدّمه في العمر لكنه كان خيار موفّق لمدربه البرتغالي، خاصةً بعد قيام الأخير بـعدّة تغيرات على مستوى ‏التشكيل لم تأت بالفائدة للفريق، لذا كانت الاستعانة باللاعب الذي أفنى مسيرته الكروية في خدمة اليونايتد ويكفي أنّه واكب ‏جيل أصبح فيما بعد علامة فارقة في كرة القدم. ‏

دور كاريك لم يكن في تسجيل الأهداف او صناعتها، بل كانت وظيفته في الملعب تكتيكية بحتة تنقل صورته الحقيقة كـ لاعب وسط ‏عصري من النادر تواجدهم اليوم في عالم المستديرة والقادرين على نقل الكرة من الدفاع للهجوم بسرعة كبيرة، لاعب ارتكاز ‏يساهم في الحالة الدفاعية ويعطي حرّية كبيرة للخطوط الأمامية في الشق الهجومي لتسجيل الأهداف وخلق الفرص. ‏

المباريات التي تواجد فيها كاريك أساسياً أو كـ بديل لم يتجرّع اليونايتد أي خسارة، كانت مشاركته خلال 14 مباراة في جميع ‏المسابقات التي يلعب بها ناديه (دوري إنكليزي ممتاز، كأس الاتحاد الإنكليزي، اليوروباليغ) شاهداً على 12 انتصار وتعادلين فقط ‏أمام أرسنال وإيفرتون وبنفس النتيجة 1-1، في لغة النسب الإحصائية معدّل انتصارات اليونايتد مع كاريك وصل لـ83% في حين ‏بدونه وصل لـ36%. ‏ المعدّل التهديفي يرتقي بشكل ملحوظ في وجود كاريك حيث استطاع رفاقه دك شباك الخصوم 33 مرّة في حين سجّلوا 14 فقط ‏بدونه، مما يعني الحرّية التي يعطيها لباقي أفراد الفريق خاصّة في العمق الهجومي.

شخصيته القيادية في أرضية الميدان تعتبر محط أنظار الجميع، بإمكانه تحمّل المسؤولية أكثر من أي لاعب في اليونايتد لو أردنا، ‏فلاعب توتنهام السابق يأمن الثقة لمدّربه وزملائه في توزيع الكرات ونسبة التمرير الصحيح التي وصلت لـ 90%، عدا تدخلاته ‏الدفاعية الناجحة دون تلقّيه أي بطاقة ملونة حتى الآن. ‏

بديهياً وبناءً على كل تلك الأرقام أصبح انتصار اليونايتد مقترناً بشكل أو بآخر بتواجد اللاعب صاحب الـ35 عام في مركزه كـ ‏لاعب وسط (‏Box to Box‏)، ومشاهدة لقطات فنّية هجومية مثل هدف مختاريان الأخير أيضاً مرتبط بالحريّة الهجومية التي منحها ‏كاريك للجميع في مانشستريونايتد.