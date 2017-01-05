قائد ساوثهامبتون وبطل أوروبا يطلب الرحيل رسمياً

وارتبط اسم فونتي الذي أحرز مع بلاده كأس أمم أوروبا عام 2016، بالإنتقال إلى أندية مانشستر يونايتد، ليفربول ومانشستر سيتي.

ولا يزال فونتي (33) مرتبطاً بعقد مع فريقه حتى حزيران/يونيو 2018، إلا أنّ ريد أعلن أنّ فونتي رفض عروضاً لتحسين شروط العقد الحالي مع ناديه.

وقال في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي": "لقد تقدمنا بعروض عدة له لتحسين عقده الحالي لكنه رفضها كلّها".

وأضاف: "كان واضحاً أنه يريد درس كل خياراته تمهيداً للإنتقال"، موضحاً أنّ "هذا هو الوضع في الوقت الحالي، جوزيه يريد ترك النادي وقد طلب ذلك رسمياً".