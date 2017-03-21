فينغر ينفي تلقيه عرضاً من باريس سان جرمان

ويأتي تأكيد فينغر الذي يواجه ضغوطاً كبيرة بسبب النتائج المخيبة لآرسنال في الفترة الاخيرة وفي مختلف المسابقات، رداً على ما أوردته صحيفة "دي صن" الإنكليزية الاثنين حول عرض من بطل فرنسا في المواسم الأربعة الأخيرة لخلافة الإسباني أوناي ايمري الصيف المقبل.

وأوضح فينغر الذي نقل عنه أنه ينوي البقاء مع آرسنال في الموسم المقبل، "أنها شائعة خاطئة. إنه خبر كاذب. أقول بوضوح: هذا ليس صحيحاً".

وبدأ فينغر (67 عاما) التفكير جدياً في مستقبله بعد الهزيمة الكبيرة على ارض وست بروميتش البيون 1-3 السبت هي الرابعة في آخر خمس مباريات في الدوري.

واضاف "أعرف ماذا سأفعل بخصوص مستقبلي، وستعرفون ذلك قريباً".

وتكرر الصحافة الانكليزية أنه كان مقرراً أن يوقع فينغر الذي بدأ الإشراف على آرسنال في 1996، عقداً جديداً مع النادي اللندني.