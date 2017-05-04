فينغر يعرب عن استعداده لمصالحة مورينيو

وغالبا ما كانت العلاقة متوترة بين الفرنسي والبرتغالي أثناء فترتي إشراف الأخير على تشلسي الانكليزي، وصلت الى حد التدافع بينهما في إحدى المباريات على ملعب تشيلسي "ستامفورد بريدج" في تشرين الأول/اكتوبر 2004.

ورداً على سؤال عن احتمال مصالحة مورينيو قال فينغر للصحفيين "انا دائماً منفتح في الحياة على كل شيء، كما تعلمون، من اجل السلام (...) ولكن المهم هو انه عندما تكون منافسا يجب ان تعطي بالتأكيد كل شيء للفوز في المباراة المقبلة".

وذكّر الصحفيون فينغر الذي لم يسبق له الفوز على مورينيو في الدوري الانكليزي، بعلاقته مع المدرب السابق ليونايتد أليكس فيرغسون، والتي كانت متوترة بداية قبل ان تصبح ودودة.

وعلّق فينغر بالقول "أجل، علاقتي بفيرغسون كانت أفضل، كان لدينا احترام لبعضنا البعض".

أضاف مدرب ارسنال "اعتقد انني احاول احترام الجميع ولا اريد ان افتعل اي مشكلة مع اي شخص. من المهم ان اركز على فريقي وادائه وتجاهل كل الباقي".

وازداد سعي ارسنال للتأهل الى دوري ابطال اوروبا صعوبة بعد خسارته أمام جاره توتنهام صفر-2 في "دربي" شمال لندن في المرحلة السابقة، علما انه شارك في البطولة من دون انقطاع منذ موسم 2001.

ويتنافس أرسنال ومانشستر على التأهل الى المشاركة الاوروبية في الموسم المقبل، اذ يحتل يونايتد المركز الخامس برصيد 65 نقطة، وارسنال السادس مع 60 نقطة وله مباراة مؤجلة.

ويتصدر تشلسي ترتيب الدوري مع 81 نقطة، بينما يحتل مانشستر سيتي المركز الرابع، آخر المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، مع 66 نقطة.

وعلق فينغر على حدة المنافسة على المراكز المتقدمة بالقول "هذا يظهر ان كل الفرق قد تحسنت. عدد الفرق القادرة على المنافسة على الصدارة هذا الموسم ارتفع والفارق بينها تقلص، وبمجرد ألا تكون في أفضل مستوياتك، تكون معرضا للخسارة".

ويخوض ارسنال نهائي كأس انكلترا ضد تشلسي في 27 ايار/مايو، بينما يلتقي مانشستر يونايتد مساء اليوم الخميس مضيفه سلتا فيغو في ذهاب نصف نهائي الدوري الاوروبي "يوروبا ليغ".

واشار فينغر الى انه في حال فشل ارسنال في التأهل الى دوري الابطال في الموسم المقبل، فانه سيحذو حذو مورينيو بجعل "يوروبا ليغ" أولوية.

وقال "أتعامل مع كل بطولة بجدية. الامر الوحيد الذي كنت دائما اقوم به في الاعوام الماضية هو منح بعض اللاعبين الشباب الفرصة في الكأس. كنا دائما نتعامل مع البطولات الأخرى بجدية".

ويشارك بطل "يوروبا ليغ" مباشرة في دوري الابطال، وهو ما ركز عليه مورينيو في الاسابيع الماضية.

ولم يعط فينغر أي تلميح بشأن مستقبله مع أرسنال، علما ان عقده ينتهي نهاية الموسم الحالي بعد رحلة مستمرة منذ 1996، على رغم انه سبق له القول انه سيعلن قراره في آذار/مارس أو نيسان/ابريل.

وردا على سؤال بشأن ذلك، أجاب المدرب (67 عاما) ممازحا "هذا يعني انني كنت على خطأ! (...) لا أريد ان اتحدث عن نفسي".