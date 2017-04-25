فينغر يخطط لمستقبل أرسنال حتى اليوم الأخير

وقال فينغر (67 سنة) في تصريحات للإعلاميين الثلاثاء: "إن الوقت الآن لمناقشة مستقبل الفريق، أما وضعي فهو أمر ثانوي، والأهم مستقبل النادي. ولا بد من التركيز على سوق الانتقالات".

ورد بكلمة واحدة على أسئلة متعلقة بوجود شيء جديد حول استمراره مع الفريق قائلاً: "لا". وكرر الإجابة رداً على اسئلة اخرى في هذا السياق.

وكان فينغر تنفس الصعداء بعد تأهل فريقه للمباراة النهائية لكأس إنكلترا، بفوزه الاحد على مانشستر سيتي 2-1 بعد التمديد، علماً ان المدرب كان هدفاً لمشجعين غاضبين طالبوا برحيله.

ويصارع أرسنال للوصول إلى المركز الرابع المؤهل للدور الفاصل في مسابقة دوري أبطال أوروبا. وقال فينغر إنه يتعين على الفريق الفوز بكل مبارياته المتبقية له في الدوري.

وطالب المدرب الفرنسي لاعبيه بالتركيز وتقديم كل ما عندهم، مضيفاً أن الفوز على مانشستر سيتي منح الفريق جرعة ثقة كان يحتاج اليها.

ويحتل أرسنال المركز السابع برصيد 57 نقطة من 31 مباراة بفارق 7 نقاط خلف مانشستر سيتي الرابع الذي لعب 32 مباراة.

ويلعب أرسنال مع ليستر سيتي حامل اللقب غداً الأربعاء في مباراة مؤجلة من المرحلة الثامنة والعشرين، قبل أن يحل ضيفاً على جاره اللندني توتنهام الثاني في قمة المرحلة الخامسة والثلاثين.

ويملك المدفعجية مباراتين مؤجلتين أمام مضيفه ساوثمبتون وضيفه سندرلاند سيخوضهما في 10 و16 ايار/مايو المقبل.