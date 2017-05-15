فينغر يحض مشجعي أرسنال على رفض دعوات المقاطعة

وينتهي عقد فينغر البالغ من العمر 67 عاماً نهاية الموسم الحالي، وهو يتعرض منذ أشهر لضغوط من المشجعين للرحيل، وسط تقارير صحافية عن تقديم إدارة النادي عرضاً له لتمديد عهده المستمر منذ 1996. إلا أن المدرب المخضرم لم يبدد بعد الغموض حول بقائه من عدمه.

وتتبقى لأرسنال ثلاث مباريات هذا الموسم، اثنان منها في الدوري وواحدة في نهائي كأس إنكلترا أمام تشلسي الذي ضمن إحراز لقب الدوري الانكليزي الممتاز للمرة الثانية في المواسم الثلاثة الأخيرة.

ومنذ توليه مهامه، تمكن فينغر في كل موسم من جعل فريقه يحتل أحد المراكز الأربعة الأولى في الترتيب وتأهيله الى دوري أبطال أوروبا. إلا إنه إثر فوز ليفربول على وست هام 4-صفر الأحد، بات إنهاء أرسنال الموسم في أحد المراكز الأربعة الأولى المؤهلة الى دوري الأبطال، رهناً بنتائج الآخرين لاسيما مانشستر سيتي.

ويحتل سيتي المركز الرابع برصيد 72 نقطة من 36 مباراة، ويبتعد عنه أرسنال بفارق ثلاث نقاط في المركز الخامس.

ويخوض كل من سيتي وأرسنال مباراة مؤجلة الثلاثاء، فيستضيف الأول وست بروميتش ألبيون الثامن، والثاني سندرلاند الذي تأكد هبوطه إلى الدرجة الأولى.

وفي ظل دعوات بعض رابطات المشجعين لمقاطعة مباراة الغد على ملعب أرسنال "استاد الإمارات"، قال فينغر في تصريحات للصحافيين عشية اللقاء "رسالتي هي نفسها دائماً، دعم الفريق".

وبرر الداعون إلى المقاطعة خطوتهم في بيان جاء فيه "لتكن ثمة فراغات في المدرجات ترسل رسالة واضحة وغير قابلة للنقاش إلى المديرين. لا تريدون أن تشاهدوا الأمر نفسه يتكرر"، في إشارة الى أداء الفريق هذا الموسم، والذي يعتبره العديد من المشجعين مخيباً.

وأضاف البيان "قارنوا موسمنا مع مواسم تشيلسي ويوفنتوس (الإيطالي الذي اقترب من إحراز لقب الدوري المحلي للمرة السادسة توالياً وبلغ نهائي دوري أبطال أوروبا) وأتلتيكو مدريد (الإسباني الذي بلغ نصف نهائي دوري الأبطال). نادينا أكبر من هذه الأندية الثلاثة لكن ما يعيقنا هو مالك جشع (ستان كرونكي) ومدرب عفا عليه الزمن".

وتأتي هذه الدعوات على رغم فوز أرسنال ست مرات في مبارياته السبع الأخيرة في الدوري، إلا أن المشاركة في دوري الأبطال الأوروبي الموسم المقبل تبدو معقدة.

وقال فينغر "فرصنا تعتمد على الفوز بمبارياتنا. لدينا 69 نقطة، ويمكننا أن نصل إلى 75 لنركز على إنهاء الموسم بأفضل ما يمكن. مررنا في فترة صعبة لكننا تعافينا منها".