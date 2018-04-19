فينغر واثق من بقاء ويلشير مع أرسنال



وينتهي عقد ويلشير (26 عاما) مع فريقه في نهاية الموسم الحالي، وهو لم يوافق بعد على شروط العقد الجديد المقدم من النادي.

وقال فينغر في مؤتمر صحافي لمباراة ضد وست هام يونايتد مقررة الأحد، "لا يمكنني تقديم أي معلومات لكم. لا أعرف فعلا ماذا يدور في ذهنه".

وتابع "لم يوقع بعد، قدمنا له عرضا ونريده أن يبقى. هذا العقد طويل الأجل وآمل في مرحلة ما أن يوقعه، أنا واثق دائما".

وأضاف فينغر "كنادٍ تريد من اللاعبين البقاء وتقاضي رواتب جيدة، وأعتقد أن الجميع يوافق على أننا ندفع للاعبينا رواتب جيدة".

وأشار المدرب الفرنسي إلى إمكانية عودة اللاعب الأرميني هنريك مخيتاريان لخوض ذهاب الدور نصف النهائي من مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" ضد أتلتيكو مدريد الإسباني الأسبوع المقبل.

وكان من المقرر أن يغيب مخيتاريان بسبب إصابة في الركبة، لكن فينغر ألمح إلى أنه في طريق التعافي. وأوضح "مخيتاريان يركض مجددا، يتعين عليه التحسن في الأيام الثلاثة أو الأربعة المقبلة"، ملمحا إلى "إمكانية التعافي لمباراة الخميس".