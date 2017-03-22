فينغر: مفاوضات تجديد عقدي أوزيل وسانشيز متوقفة

ورفض فينغر التعليق على مستقبله مع النادي في مقابلة مع شبكة بي.إن. سبورتس التلفزيونية وقال انه سيظل ملتزماً مع الفريق "وبكامل تركيزه" طالما استمر في منصبه.

ويتبقى نحو عام واحد في العقد الحالي لسانشيز مهاجم تشيلي وهداف أرسنال بالدوري هذا الموسم برصيد 18 هدفاً وكذلك الدولي الألماني أوزيل.

وقال فينغر عن سانشيز الموجود حالياً مع منتخب بلاده والذي يميل للرحيل عن أرسنال بنهاية الموسم بسبب زيادة شعوره بالاحباط "حتى هذه اللحظة لم نتوصل إلى اتفاق. قررنا التركيز حتى نهاية الموسم والحديث عن تجديد العقود في الصيف.

"الأمر ذاته ينطبق على أوزيل لأنه في حال عدم التوصل لاتفاق يصبح الأمر غير جيد مع استمرار الوضع كما هو. لذلك من الأفضل الإنتظار والجلوس معهما في الصيف لحسم الأمر".

وتراجع أرسنال للمركز السادس في ترتيب الدوري عقب الخسارة في أربع من اخر ست مباريات في كل المسابقات بينها الهزيمة 10-2 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة أمام بايرن ميونيخ الألماني في دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا.

وبات مستقبل فينغر في النادي الواقع شمال لندن محل تكهنات حيث قال المدرب الفرنسي قبل أيام "أعرف ما سأفعله. ستعرفون قريباً".

وقال اليوم "نعاني كثيراً حالياً لكن عندما تبعد وتلقي نظرة على الفريق تجد أننا نتأخر بمباراتين ولدينا مباراة مهمة أمام مانشستر سيتي في قبل نهائي كأس الاتحاد ويجب الاستعداد لها جيداً.

"لذلك سيتحدد مصير موسمنا بناء على كيفية ردنا الن على الفترة الصعبة الحالية."