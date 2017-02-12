فينغر غير مستعد للرحيل عن أرسنال

يتمسك مدرب نادي أرسنال الفرنسي أرسين فينغر، بمهمته في الفريق الذي يحتل المركز الثالث في ترتيب الدوري الإنكليزي الممتاز، مؤكداً أنه غير مستعد للراحة بعد من تدريبه، على رغم انتقادات المشجعين وتقارير صحفية عن قرب مغادرته.

ويتولى فينغر (67 عاماً) تدريب أرسنال منذ 1996، وقاده إلى العديد من الألقاب المحلية أبرزها الدوري الممتاز في 1998، إلا أنّ عقده مع النادي اللندني ينتهي في الموسم الحالي.

ويحتل أرسنال حالياً المركز الثالث بفارق 9 نقاط عن المتصدر تشلسي. وأدّى تذبذب نتائج الفريق وابتعاده عن المنافسة الجدية على اللقب، إلى ضغوط من المشجعين على إدارة أرسنال لإنهاء ارتباطها بفينغر، إلا أنّ الأخيرة لم تتطرق بعد إلى تجديد العقد من عدمه.

ويواجه فينغر اسئلة كثيرة بشأن مستقبله، ارتفعت وتيرتها بعد الخسارة أمام واتفورد وتشيلسي في المرحلتين الـ23 والـ24 من الدوري، وكان الأمر سيزداد سوءاً في ما لو تلقى أمام هال سيتي السبت في المرحلة الخامسة والعشرين، خسارته الثالثة توالياً في الدوري، بيد أنه فاز بثنائية نظيفة بصم عليها التشيلي ألكسيس سانشيز.

وفي رصيد أرسنال الثالث، 50 نقطة، ويتخلّف بفارق الأهداف عن توتنهام الذي سقط السبت أمام ليفربول صفر-2، إلا أنّ فرصته لإحراز اللقب تبدو شبه منعدمة، علماً أنّ تشيلسي يخوض الأحد مباراة مع ضيفه بيرنلي.



لست مستعداً للرحيل

وعزّز الحديث عن احتمال مغادرة فينغر مع نهاية الموسم، تصريحات للمهاجم السابق لأرسنال إيان رايت، الذي سبق له إحراز لقب الدوري مع النادي اللندني في 1998، في إشراف المدرب الفرنسي.

وقال رايت الجمعة لإذاعة "بي بي سي 5" الجمعة، إنّ فينغر أبلغه أنه "يقترب من النهاية" بعد 20 عاماً على رأس الفريق.

وقال المهاجم الذي خاض 288 مباراة مع أرسنال بين العامين 1991 و1998، سجّل خلالها 185 هدفاً، "كنت مع المدرب الليلة الماضية (الخميس)، ولكي أكون صادقاً تماماً، لدي انطباع أنّ الأمر كذلك".

وتابع الدولي السابق: "ذكر فعلاً أثناء حديثنا أنه يقترب من النهاية"، موضحاً أنّ الفرنسي لم يكن حاسماً "لكنني لم أسمعه يقول ذلك أبداً" في السابق، إلاّ أنّ فينغر ردّ في تصريحات ليل السبت، معتبراً أنّ أي حديث عن تعبه من التدريب ينبع من التزامه بعمله، وأنّ رايت أساء فهم حديثه.

ورداً على سؤال عمّا إذ كان أعطى الأخير انطباعاً بالرحيل، قال فينغر: "لا، لا. مارك (مارك غونيلا، مدير الاتصالات في أرسنال) كان معي أيضاً الخميس".

وأضاف: "كان الحديث على شكل أسئلة وأجوبة. يمكن أن أكون متعباً لأنني أستيقظ في الصباح الباكر، وأنهي عملي في ساعة متأخرة من الليل، ولذلك أجل أنا متعب".

وتابع: "لكنني لم أعط أي مؤشر حول مستقبلي (...) كان هناك العديد من الأشخاص. تناولنا (رايت وفينغر) العشاء قبلاً، ولكن لم نكن وحدنا. كان هناك أربعة أو خمسة أشخاص".

وعمّا إذا كان رايت أساء تفسير كلامه، قال فينغر: "أجل. أقدّر كثيراً من يريد مني أن أرتاح بالتأكيد، ولكني لست مستعداً لذلك حتى الآن".

وإذا كان سانشيز، الذي انفرد بصدارة ترتيب الهدافين برصيد 17 هدفاً في الدوري الإنكليزي الممتاز، خفف الضغط عن مدربه قليلاً، فإنّ أرسنال يواجه الأسبوع المقبل تحدّياً صعباً عندما يحل ضيفاً على بايرن ميونيخ الألماني في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتحدّث فينغر عن الفوز على هال بقوله: "كان الأمر مسألة حسابية أكثر من التألق لأنه كان يتعين علينا الفوز"، مضيفاً "بشكل عام، أعتقد بأننا بدأنا المباراة جيداً حتى تقدّمنا 1-صفر، وبعد ذلك لعبنا للحفاظ على النتيجة ولعدم تلقي أي هدف، لأنّ الفوز كان مهماً جداً لنا".

وكان فينغر يتابع المباراة من المدرجات تنفيذاً لعقوبة الإيقاف أربع مباريات من الاتحاد الإنكليزي بسبب دفع الحكم الرابع في المباراة التي فاز فيها أرسنال على بيرنلي 1-صفر في 22 كانون الثاني/يناير.