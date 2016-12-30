فينغر: "تشيلسي مرشح بارز للتتويج بلقب البريمرليغ"

ويتصدر تشيلسي جدول ترتيب المسابقة بفارق ست نقاط عن أقرب منافسيه وتسع عن أرسنال صاحب المركز الرابع وسيثبت أقدامه في القمة إذا فاز على ستوك سيتي غدا السبت محققا انتصاره الثالث عشر على التوالي.

وقال فينغر في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة: "في الوقت الحالي تشيلسي مرشح بامتياز (للفوز باللقب). اللقب له إذا حافظ على مستواه".

وأضاف: "في الوقت الراهن يبدو تشيلسي الأقرب للفوز ولكنه قد يخسر اللقب في نهاية المطاف. يتبقى مشوار طويل كما أن المواجهات المباشرة ستكون لها أهمية كبرى".

وإذا فاز تشيلسي في المباريات الثلاث المقبلة أمام ستوك سيتي وتوتنهام هوتسبير وليستر سيتي فإنه سيحطم الرقم القياسي الذي حققه أرسنال بالفوز المتتالي في دوري الأضواء والذي بدأ في 2001-2002 وامتد إلى 2002-2003.

وقال فينغر: "إذا تمكنوا من ذلك فسيكون أمرا رائعا لأن أحدا لم يتوقع ذلك".

وأضاف: "كانت بدايتهم متعثرة بعض الشيء.. ولكن بعد ذلك غيروا طريقة لعبهم.. تشيلسي يخوض مسيرة مظفرة تلعب فيها الثقة دورا كبيرا".

وتابع: "وضعت الأرقام القياسية ليتم تحطيمها وإذا قام شخص بعمل أفضل منك.. يجب أن تعترف بذلك وأن تهنئه".