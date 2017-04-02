فينغر: التقاعد يعني الموت

وكان فينغر (67 عاماً) الذي يتولى منصبه منذ نحو عقدين، أعلن سابقاً أنه اتخذ قراره بشأن مستقبله مع النادي، دون أن يكشف ماهيته.

وتعرض فينغر لانتقادات واسعة ومطالبات من جماهير النادي بالرحيل، سيما وان أرسنال يحتل المركز السادس في ترتيب الدوري الانكليزي الممتاز، وأقصي بشكل مذل من ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا أمام بايرن ميونيخ الألماني (2-10 بمجموع الذهاب والاياب).

الا أن فينغر شدد على رغبته في مواصلة التدريب أكان مع أرسنال أم غيره في الموسم المقبل.

وقال المدرب المخضرم قبيل مباراة مرتقبة مع مانشستر سيتي الأحد "التقاعد هو للشبان. بالنسبة إلى كبار السن، التقاعد هو موت. أنا لا زلت أتابع كل مباراة في كرة القدم، وأجد ذلك مثيراً للاهتمام".

وعلى رغم أن فينغر قاد أرسنال في أكثر من ألف مباراة بعد مسيرة في نواد فرنسية ويابانية، يشدد الفرنسي على توقه المستمر للعبة.

وقال "بالطبع أنا متعطش... على كاهلي ضغط أكبر مما كان عليه الوضع قبل 20 عاماً (عندما انضم إلى أرسنال) الا أن التعطش لا يزال على حال... أكره الهزيمة، الا أنني أتفهم المشجعين غير الراضين عن كل خسارة. الطريقة الوحيدة لتحقيق الفوز هي التضامن معاً ومع المشجعين وتقديم كل شيء حتى نهاية الموسم".

وأضاف: "هذا كل ما يمكننا القيام به".

وأحرز أرسنال مع فينغر سلسلة ألقاب أهمها لقب الدوري الانكليزي الممتاز مرتين عامي 2002 و2004.