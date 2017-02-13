فينغر: أوزيل يعاني أزمة ثقة

وتعرض أوزيل لانتقادات بعد أداء مخيب في هزيمتين أمام واتفورد وتشيلسي ولم يفعل شيئاً يذكر لتغيير هذه الصورة بعدما أهدر جملة من الفرص السانحة في انتصار أرسنال على هال سيتي 2-صفر في الدوري الممتاز يوم السبت.

وأبلغ فينغر وسائل اعلام بريطانية "حان الوقت لأن يعود "أوزي" لهز الشباك. إذا حدث ذلك فانه سيستعيد ثقته بنفسه لأنه يهدر الفرص حالياً. يصنع فرصاً ويهدرها وهو أمر لا يخدمه كثيراً".

وغاب أوزيل البالغ من العمر 28 عاماً والذي انقسمت جماهير أرسنال حوله منذ انتقاله من ريال مدريد في 2013 عن مستواه في الأسابيع الأخيرة ولم يهز الشباك في أخر ثماني مباريات لعبها.

وأضاف فينغر: "شعرت أنه يعاني نقصاً في الثقة أمام هال سيتي.. أضاع فرصاً لم يكن يهدرها بهذا الشكل في السابق".

ويحل أرسنال ضيفاً على بايرن ميونيخ بطل ألمانيا في ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا الأربعاء.