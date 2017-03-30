فينغر: أوزيل وسانشيز يريدان البقاء

وذكرت تقارير إخبارية أن أوزيل وسانشيز متمسكان بالحصول على زيادة ضخمة في راتبيهما بينما قال فينغر في وقت سابق إن مفاوضات تجديد العقد لن تجرى قبل نهاية الموسم.

وأبلغ فينغر الصحفيين اليوم الخميس "أعتقد أن كليهما يود البقاء. يحدوني الأمل في أن يتوصل النادي لاتفاق معهما."

وتعالت الأصوات المطالبة برحيل فينغر بعد 20 عاما من توليه تدريب ارسنال بعد الخروج من دور 16 بدوري أبطال أوروبا للموسم السابع على التوالي وخسارة أربع من آخر خمس مباريات خاضها بالدوري ليتراجع للمركز السادس.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن فينغر عازم على تمديد عقده ولكنه قال إن مستقبله ليس واضحا.

وقال "أفكاري واضحة للغاية. هل سأبقى لعامين آخرين؟ التزامي لن يتغير على أي حال. هذا لا يؤثر على نهجي. إنه أمر لم يحسم تماما."

كما رفض فينغر تلميحات تشير إلى أن حالة الغموض التي تكتنف مستقبله تؤثر على استقرار النادي وهو ما يضر بالنتائج.

وقال في هذا الصدد "لا.. لن نبحث عن أعذار. لا نحقق النتائج المرجوة. الأولوية لما يحدث داخل الملعب".