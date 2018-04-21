فينغر "أقيل" ولم يستقل!

وأعلن فينغر (68 عاماً) الجمعة عزمه الرحيل في نهاية الموسم عن النادي الذي يشرف عليه منذ عام 1996، بعد مسيرة عرفت النجاحات والخيبات.

وقاد فينغر النادي اللندني إلى لقب الدوري الإنكليزي الممتاز ثلاث مرات آخرها عام 2004. وفي هذا الموسم، يغيب أرسنال عن دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ 20 عاماً، وقد يتكرر الأمر في في الموسم المقبل في حال لم يتمكن من إنهاء الموسم ضمن المراكز الأربعة الأولى المؤهلة للمسابقة في ترتيب الدوري المحلي، أو التتويج بلقب الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" التي بلغ دورها نصف النهائي لمواجهة أتلتيكو مدريد الإسباني.

ومدد فينغر العام الماضي عقده مع أرسنال لعامين، إلا أنه يواجه منذ الموسم الماضي دعوت متزايدة من المشجعين للرحيل.

وأصر رايت في تصريحات نقلتها صحيفة "ذا صن" الانكليزية السبت، أن فينغر لم يختر بنفسه الرحيل، قائلاً "أرسين فينغر رجل صاحب مبدأ وصادق ونزيه، ولهذا السبب أنا مقتنع أنه تمت إقالته ولم يستقل".

أضاف أنه رغم كل الانتقادات، ففينغر "لم يكن يوماً رجلاً يرحل قبل نهاية عقده"، متابعاً "هذا وضع حزين ولا أعتقد أننا سنتمكن أبداً من معرفة من هو المسؤول، لأنهم (أعضاء إدارة النادي) سيختبئون خلف بعضهم البعض".

واستغرب كيف أن المدرب الفرنسي "يعقد مؤتمراً صحافياً من دون أن يلمح إلى ذلك، وفي اليوم التالي يرحل. الأمر ليس منطقياً".

وشدد رايت الذي كان من ضمن تشكيلة فينغر التي أحرزت لقب الدوري الانكليزي في موسم 1997-1998، أنه في إمكان "أرسين أن يرحل مرفوع الرأس. لذلك، ومهما كانت النتائج، من المحتمل أن يرحل كما يستحق أي أسطورة في كرة القدم أو في أرسنال. ندين له بالكثير".