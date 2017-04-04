فينغر: "آرسنال لم يفقد فرصته في المركز الرابع"

وسيسعى الفريق اللندني، الذي يحتل المركز السادس في الدوري ويتأخر بسبع نقاط عن مانشستر سيتي صاحب المركز الرابع، لتحقيق انتصاره الأول في أربع مباريات عندما يستضيف وست هام يونايتد الذي يحتل المركز 14 غداً الأربعاء.

وتحت قيادة فينغر لم يخرج آرسنال مطلقاً من المربع الذهبي ويرى المدرب الفرنسي أهمية متزايدة لإنهاء الموسم ضمن أحد المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا.

وأبلغ فينغر مؤتمراً صحفياً "إنه تحد جيد لكني أعتقد أنه ممكن بالتأكيد. فعلتها لمدة 20 عاماً ولم يبد الأمر مهما. فجأة أصبح مهما الآن وأدرك الناس أنه ليس سهلا كما يبدو".

وأضاف "نقاتل لننهي الموسم بطريقة إيجابية. لهذا السبب نريد من الجماهير أن تقف وراء الفريق".

وقال فينغر إن المدافع لوران كوسيلني، الذي استبدل بين الشوطين خلال التعادل 2-2 مع مانشستر سيتي يوم الأحد، أصيب في وتر العرقوب وسيخضع لفحص بالأشعة في وقت لاحق اليوم الثلاثاء.

وتابع "الإصابة خطيرة. إذا أصيب بتمزق في الأربطة سيغيب لعدة أسابيع.. إذا لم تكن الإصابة كذلك سيكون جاهزاً لمواجهة كريستال بالاس. سأبلغكم غداً".

وعاد المدافع بير مرتساكر ولاعبا الوسط اليكس أوكسليد-تشامبرلين وآرون رامسي من الإصابة وبوسعهم المشاركة ضد وست هام.