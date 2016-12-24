فوستر يمدّد عقده مع وست بروميتش ألبيون

ولعب فوستر (33 عاماً) الذي شارك مؤخراً في مباراته رقم 150 في الدوري مع ألبيون دوراً فاعلاً في مسيرة فريقه الذي يدربه توني بوليس والذي يحتل المركز الثامن بين فرق الدوري الإنكليزي العشرين في الموسم الحالي.

وقال بوليس عبر موقع ناديه الرسمي على الإنترنت: "نحن سعداء بتمديد تعاقدنا مع بن.. الكل شاهد على تألقه خلال الموسم الحالي وهو مستمر في تقديم أداء مثالي مع النادي".

وكان فوستر حارس مرمى مانشستر يونايتد السابق انضم إلى ألبيون قادما من برمنغهام سيتي على سبيل الإعارة في 2011 قبل أن تتحول الإعارة إلى عقد دائم بعدها بعام واحد.



وشارك فوستر مع ألبيون في 161 مباراة في كلّ المنافسات حافظ على نظافة شباكه في 41 منها.



وسيحل وست بروميتش ضيفاً على أرسنال اللندني صاحب المركز الرابع في الجولة 18 من الدوري الإنكليزي يوم الإثنين المقبل.