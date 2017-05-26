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فالنسيا يمدد تعاقده مع مانشستر يونايتد

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وقع الإكوادوري أنطونيو فالنسيا عقداً جديداً مع ناديه مانشستر يونايتد الإنكليزي المتوج ببطولة الدوري الأوروبي قبل أيام، يربط اللاعب بالنادي حتى عام 2019 مع خيار البقاء لموسم آخر.

 

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