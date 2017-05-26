Getty Images فالنسيا يمدد تعاقده مع مانشستر يونايتد من قبل beIN SPORTS May 26, 2017 15:09 وقع الإكوادوري أنطونيو فالنسيا عقداً جديداً مع ناديه مانشستر يونايتد الإنكليزي المتوج ببطولة الدوري الأوروبي قبل أيام، يربط اللاعب بالنادي حتى عام 2019 مع خيار البقاء لموسم آخر. .@Anto_V25 has signed a contract extension at #MUFC until June 2019 with the option for a further year: https://t.co/zJiy0QxLyV pic.twitter.com/POuWdyF68T — Manchester United (@ManUtd) May 26, 2017 السابق زاباليتا إلى وست هام اقرأ التالي