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الدوري الإنكليزي الممتاز
الدوري الإنكليزي الممتاز
Reuters

فاردي يتعافى من إصابته

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قال كريغ شكسبير مدرب ليستر سيتي الانكليزي إن لاعبه جيمي فاردي تعافي بشكل كامل من إصابته المزعجة في أعلى الفخذ ويبدو جاهزاً لمواجهة وست بروميتش ألبيون يوم الاثنين المقبل.

وأصيب المهاجم الانكليزي في التعادل 1-1 مع هدرسفيلد تاون لكنه لعب في المباراتين التاليتين لليستر بعد حقنه بمسكنات للألم.  

ولم يشارك فاردي مع منتخب انكلترا في آخر مباريات بتصفيات كأس العالم إلا أن شكسبير قال إن اللاعب بدا قويًا في التدريبات هذا الأسبوع.  

وقال شكسبير خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس: "تعافى فاردي بشكل كامل من إصابة في أعلى الفخذ. تم حقنه بمسكنات ألم وتم إراحته لفترة. ليس هناك أي تأثير لمرضه".
  
وفاردي (30 عاماً) هو كبير هدافي ليستر في آخر موسمين وسجل خمسة أهداف في سبع مباريات على الرغم من البداية المتعثرة لليستر هذا الموسم.  

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