غيغز يصف إبراهيموفيتش بـ "المدهش"

وكان ابراهيموفيتش الذي انتقل إلى مانشستر مطلع الموسم الحالي قادماً من باريس سان جيرمان، تعرض قبيل انضمامه للفريق الانكليزي وفي أسابيعه الأولى في صفوفه، لانتقادات لا سيما حيال بلوغه الخامسة والثلاثين من العمر وأدائه في المباريات الأولى.

الا أن المهاجم أسكت منتقديه بتسجيله 24 هدفاً في مختلف المسابقات هذا الموسم، علماً أن افضل مسجل في صفوف النادي خلال كامل الموسم الماضي كان الفرنسي أنطوني مارسيال (17).

وعلى سبيل المقارنة، فان ابراهيموفيتش سجل منذ مطلع الموسم الماضي وحتى اليوم 74 هدفاً، مقابل 73 للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، و72 للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وقال غيغز الذي يدرك تماماً معنى اللعب حتى سن متقدمة لكونه اعتزل في سن الأربعين، "ليس سهلاً أن تلعب وقد بلغت منتصف الثلاثينات. فعندما تخوض مباراة واحدة سيئة يبدأ الجميع بالقول انك عجوز وما إلى ذلك من نعوت، وبالتالي فانك تكافح ضد هذا الأمر دائماً"، وذلك بحسب تصريحات نقلتها وسائل اعلام انكليزية الثلاثاء.

أضاف عن أوجه الشبه بين ابراهيموفيتش وكانتونا النجم السابق لهجوم النادي الانكليزي، "ثمة الكثير من القواسم المشترك بينهما وتحديدا من ناحية الثقة العالية بالنفس والأهداف التي سجلوها".، مضيفاً في حديث عن ابراهيموفيتش "انها (كرة القدم) مهنته وهو محترف جيد يحافظ دائماً على لياقته البدنية وما يقوم به كرأس حربة بهذا العمر مدهش بكل ما للكلمة من معنى".