غيغز مرشح لتدريب سوانسي سيتي

ويحتل سوانسي، النادي الويلزي الوحيد في الدوري الانكليزي الممتاز، المركز التاسع عشر ما قبل الأخير. وأعلن النادي الثلاثاء اقالة برادلي الذي تولى تدريبه في 11 مباراة، بسبب النتائج المتواضعة.

وكان اسم غيغز (43 عاماً) مطروحاً لخلافة الايطالي فرانشيسكو غيدولين قبل تعيين برادلي في تشرين الأول/أكتوبر، واجتمع مرتين مع مسؤولي النادي في تموز/يوليو دون التوصل إلى اتفاق.

وعمل الجناح الويلزي السابق مساعداً لمدرب مانشستر الاسكتلندي ديفيد مويس ثم الهولندي لويس فان غال، قبل أن يتخلى عن منصبه بعد تعيين البرتغالي جوزيه مورينيو بداية الموسم الحالي.

ومن بين الأسماء الأخرى لخلافة برادلي (58 عاماً)، ابن سوانسي كريس كولمان الذي قاد ويلز إلى نصف نهائي كأس أوروبا 2016، وغاري راويت الذي أقيل مؤخراً من برمينغهام سيتي (الدرجة الأولى).

وسيشرف المدربان آلن كورتيس وبول وليامس مؤقتاً على سوانسي في المباراة ضد بورنموث السبت في المرحلة 19 من بطولة إنكلترا.