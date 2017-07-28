غوارديولا ينوي البقاء مع سيتي لأطول فترة ممكنة

وذكرت وسائل إعلام بريطانية أن سيتي أنفق أكثر من 200 مليون جنيه استرليني (261.48 مليون دولار) على التعاقد مع لاعبين بعدما أخفق غوارديولا في الفوز بأي لقب لأول مرة خلال مسيرته التدريبية الموسم الماضي.

وقال غوارديولا الذي سيبدأ العام الثاني في تعاقده الممتد لثلاث سنوات للصحفيين: "سأحاول الاستمرار لأطول فترة ممكنة لمساعدة النادي على مواصلة التقدم ومنافسة الكبار".

وتابع: "لا أحد يدري ما الذي سيحدث. بالنسبة لجميع المدربين في العالم الأمر كله يتعلق بالنتائج".

وبذل غوارديولا جهوداً كبيرة لخفض متوسط أعمار اللاعبين في تشكيلة سيتي حيث أشرف على رحيل بابلو زاباليتا وغايل كليشي وبكاري سانيا وألكسندر كولاروف منذ نهاية الموسم الماضي.

وتعاقد أيضاً مع العديد من اللاعبين الشبان من بينهم الحارس إيدرسون ولاعب الوسط برناردو سيلفا والظهير بينجامان ميندي.

وأضاف غوارديولا: "وصل لاعبون جدد إلى النادي وكلنا نعرف الطاقة التي يجلبونها معهم ما يمنحنا فرصة جيّدة للمنافسة على الألقاب. متوسط أعمار اللاعبين جيّد للخمس والست والسبع سنوات المقبلة".

وأكد "بيب" أيضاً أنّ ميندي سيغيب لفترة قد تصل لثلاثة أسابيع بسبب شد في الفخذ قد يجبر اللاعب الدولي الفرنسي على الغياب عن مباراة سيتي الافتتاحية في الدوري الممتاز أمام مضيفه برايتون في 12 أغسطس/آب.

وقال غوارديولا في هذا الصدد: "للأسف يعاني من إصابة وليس جاهزاً لأسبوعين أو لثلاثة أسابيع مقبلة".