غوارديولا ينتقد غلاء أسعار اللاعبين الإنكليز

وبعد انتقال الحارس جو هارت إلى تورينو الإيطالي على سبيل الاعارة لموسم واحد لا يوجد من اللاعبين الإنكليز في تشكيلة الفريق الأول لسيتي هذا الموسم سوى رحيم سترلينغ وجون ستونز وفابيان ديلف.

ورغم أن غوارديولا يرغب في بناء فريقه حول نواة قوية من المواهب المحلية قال المدرب الإسباني إنه من "المستحيل" الوصول لقيمة تساوي المال بالنسبة للاعبين الإنكليز.

وأبلغ جغوارديولا وسائل إعلام بريطانية "أرغب في وجود المزيد من اللاعبين الإنكليز لكن... إنهم باهظو الثمن."

وأضاف "أود الحصول على المزيد من اللاعبين الإنكليز لأنهم يعرفون الدوري وهذا أفضل. أنا منبهر حقاً بكم اللاعبين الإنكليز الجيدين الموجودين في هذا البلد".

وتابع "صدقوني.. أرغب في وجود لاعبين إنكليز لكنه مستحيل. الأمر مكلف للغاية".

ويأمل المدرب الإسباني - الذي امتلك ثروة من المواهب المحلية خلال وجوده في برشلونة وبايرن ميونيخ - أن يستطيع سيتي احضار اللاعبين الشبان الموهوبين من خلال أكاديمية الناشئين خلال المواسم القليلة القادمة.

وأضاف "النادي عمل لفترة طويلة مع الأكاديمية.. يفكر في السنوات القليلة القادمة وأتمنى أن يكون ذلك معي وربما مع مدرب آخر".

"لكني أحب أن يكون هناك أربعة أو خمسة لاعبين إنكليز في الفريق."

ويستضيف سيتي صاحب المركز الثالث ستوك سيتي في الدوري الإنكليزي الممتاز في وقت لاحق اليوم الأربعاء قبل أن يحل ضيفاً على ميدلزبره في دور الثمانية لكأس الاتحاد الإنكليزي يوم السبت القادم.