غوارديولا يلمح لإمكانية رحيل أغويرو

ولم يلعب أغويرو أساسياً في المباراتين الأخيرتين لفريقه بعدما فضل غوارديولا عليه المهاجم البرازيلي الشاب القادم حديثاً غابريال جيزوس، والذي سجل 3 أهداف في أربع مباريات خاضها بديلاً وأساسياً.

وتحدث غوارديولا مع أغويرو في الآونة الأخيرة وأكد له أن سيتي يريد استمراره في صفوفه، الا أن المدرب يشعر بأن المهاجم الارجنتيني قد يترك الفريق.

وقال غوارديولا: "أود بقاء أغويرو في صفوف الفريق لكنني صراحة لا أدري ماذا سيحصل. حتى خلال مسيرتي (كلاعب ومدرب) لم أكن أعرف ماذا سيحصل لي في نهاية الموسم".

وخاض أغويرو (28 عاماً) 26 مباراة هذا الموسم وسجل 18 هدفاً في مختلف المسابقات بينها 11 في الدوري الانكليزي الممتاز.

وأكد غوارديولا أنه يدرك "تماماً قدرات سيرجيو وماذا فعل في صفوف هذا النادي"، مضيفاً "كنت واضحاً كل مرة تحدثت إلى سيرجيو منذ البداية. أعرف نقاط قوته، وأعرف أنه يحاول".

ويأخذ غوارديولا على أغويرو عدم قتاله في الملعب والاكتفاء بتسجيل الأهداف، موضحاً "في غيابه في المباراة ضد كريستال بالاس في مسابقة الكأس، رأيت ثلاثة لاعبين شبان يقاتلون بشراسة على كل كرة في خط المقدمة وقد أعجبني هذا الأمر، لذا منحتهم الفرصة في المباريات الثلاث الأخيرة ونصيحتي لهم بأن يستمروا في النسج على هذا المنوال".

وانضم جيزوس (19 عاماً) إلى مانشستر سيتي قادماً من بالميراس البرازيلي في صفقة قدرت قيمتها بـ 27 مليون جنيه أسترليني، وانسجم سريعاً مع تشكيلة النادي الانكليزي والأسلوب الذي يعتمده مدربه.

أما أغويرو، فكان انضم إلى سيتي في العام 2011 قادماً من أتلتيكو مدريد الاسباني مقابل 38 مليون جنيه، وأصبح بذلك ثالث أغلى لاعب يستقدمه مانشستر سيتي.

وسطر اللاعب اسمه في السجل التاريخي للنادي بتسجيله هدفاً قاتلاً في نهاية المباراة الأخيرة في الدوري الانكليزي في 2012 أمام كوينز بارك رينجرز، مانحاً سيتي لقبه الأول في الدوري منذ 44 عاماً.

وقال غوارديولا "سيرجيو يعرف نوايا مدربه والنادي لا أرغب في بيعه. أريد له أن يبقى هنا فترة طويلة، إلى أن يقرر هو الرحيل".