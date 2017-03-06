غوارديولا يكيل المديح لموهبته سانيه

وأحرز اللاعب البالغ من العمر 21 عاماً - الذي انضم إلى سيتي مقابل 37 مليون جنيه إسترليني قادماً من شالكه في بداية الموسم - هدفه السادس في عشر مباريات ليحقق مانشستر سيتي صاحب المركز الثالث الفوز 2-صفر على مضيفه سندرلاند أمس الأحد.

وأبلغ غوارديولا وسائل إعلام بريطانية "عندما تدفع أموالاً طائلة للتعاقد مع لاعب يتوقع المدربون في جميع أنحاء العالم الأفضل من هذا اللاعب. وعندما يبلي بلاء حسناً تكون الصفقة رابحة ولم تكلف النادي كثيراً وعندما يفعل خلاف ذلك يبدأ الناس في القول إنه كلف النادي غالياً دون طائل".

وتابع "أعتقد أنه يملك إمكانات كبيرة فهو سريع ويستطيع اختراق المدافعين وهي صفات يتمتع بها عدد قليل من اللاعبين في العالم. لكنه لا يزال في 21 من عمره ولذلك أمامه بعض الوقت ليصبح لاعبا كبيراً".

وأشار غوارديولا - الذي أشرف على تدريب ليونيل ميسي أفضل لاعب في العالم خمس مرات خلال أربعة مواسم قضاها مع برشلونة - إلى أن سانيه يملك الإمكانات اللازمة ليصبح واحداً من أفضل اللاعبين في العالم.

وأضاف المدرب الإسباني "يمكنني قول هذا لأني دربت سابقاً أفضل لاعب في التاريخ (ليونيل ميسي). ولذلك أعرف جيداً أن سانيه يستطيع التطور. بالموهبة التي يمتلكها سيكون من المحزن ألا يصل إلى المكانة التي تناسب قدراته".

ويستضيف مانشستر سيتي منافسه ستوك سيتي صاحب المركز التاسع يوم الأربعاء قبل أن يحل ضيفاً على ميدلزبره في دور الثمانية لكأس الاتحاد الإنكليزي يوم السبت.