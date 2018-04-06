غوارديولا يعتزم إجراء تغييرات في تشكيلته للقاء يونايتد

وسقط سيتي الأربعاء أمام مواطنه بثلاثية نظيفة، وهو يتحضر السبت لدربي مانشستر على ملعبه "الاتحاد"، والذي سيمكنه في حال فوزه به، من إحراز لقب الدوري الانكليزي الممتاز للمرة الأولى منذ 2014، وثاني ألقابه هذا الموسم بعد كأس رابطة الاندية الانكليزية على حساب أرسنال.

الا ان غوارديولا أقر بأن تركيزه سيكون موزعا بين الدربي، ومباراة الاياب ضد ليفربول الثلاثاء (صفر-3 ذهابا)، لاسيما ان فريقه سيكون في مهمة شديدة الصعوبة لقلب نتيجة الذهاب والعبور الى الدور نصف النهائي.

ويحاول غوارديولا الإبقاء على لاعبيه في حال ذهنية عالية قبل مباراة الاياب الأوروبية، قائلا ان دوري الأبطال "مسابقة مختلفة، ونحن نفكر بمنح عدد من اللاعبين فترة من الراحة، واللعب أمام جماهيرنا وتقديم مباراة جيدة من أجل وضعهم (ليفربول) تحت الضغط".

ولم يخفِ غوارديولا أن لليفربول أفضلية لبلوغ نصف نهائي دوري الأبطال، مؤكدا في الوقت نفسه وجود "مساحة شاغرة لنا لنتمكن من العبور".

وتتزاحم المواعيد بالنسبة لمتصدر الدوري الإنكليزي الممتاز حيث يتوجب على سيتي أن يواجه أسبوعا ناريا إذ يخوض الثلاثاء مباراة الإياب على ملعبه أمام ليفربول في دوري أبطال أوروبا قبل أن ينتقل للقاء توتنهام رابع الترتيب في الدوري الإنكليزي الممتاز بعد أربعة أيام.

واقترح غوارديولا أن خياراته ستبقى مفتوحة بشأن تشكيلة فريقه، لكنه يتوقع أن يعتمد سياسة المداورة بين اللاعبين. وقال "لدينا ثلاثة مباريات كبيرة: يونايتد، ليفربول وتوتنهام. لدينا فترة راحة قصيرة بين كل مباراة".

وتابع "علينا أن نرى حالة اللاعبين، وسنجري حصة تدريبية وسنتكلم مع الأطباء ونرى ما هو الأفضل للفريق"، مؤكدا انه سيدفع في مباراة السبت بـ "تشكيلة قادرة على الفوز أمام يونايتد".

ويحتاج فريق سيتي إلى جميع الاوراق التي بين يديه في حال أراد الخروج منتصرا على مختلف جبهاته، لكن من غير المرجح ان يخاطر غوارديولا بمهاجمه الأرجنتيني سيرخيو أغويرو الغائب عن الملاعب منذ أن تعرض لإصابة في ركبته خلال حصة تدريبية في 10 آذار/ مارس الماضي.

ورفض غوارديولا التأكيد ما إذا كان أغويرو جاهزاً بدنيا لخوض مباراة الإياب أمام ليفربول، مؤكداً أنه سيمنحه كل فرصة للتعافي.

ويؤمن غوارديولا بأن نتيجة جيدة أمام يونايتد، إضافة إلى الفوز بلقب بطولة انكلترا للمرة الخامسة في تاريخ النادي، ستمنح لاعبيه دفعة معنوية قوية تساعدهم في مباراة الإياب أمام ليفربول.

وقال "غدا، بصرف النظر عما سيحصل، ستكون لدينا ست فرص أخرى"، مضيفا "كل شيء يؤثر، وكنت أفضل أن أواجه يونايتد مع نتيجة أفضل من تلك التي حققناها (أمام ليفربول)، ورغم ذلك علينا ان نتأقلم مع الظروف".

واعتبر أن "نتيجة مباراتنا أما يونايتد ستساعدنا من الناحية النفسية للتحضير بشكل أفضل للقاء الثلاثاء".