غوارديولا يشيد بـ "أفضل أداء" لسيتي منذ قدومه

وهي المرة الأولى يسجل سيتي سبعة أهداف منذ تولي غوارديولا تدريبه في يوليو 2016، والمرة الأولى أيضاً يسجل هذا العدد من الأهداف في مباراة في الدوري المحلي، منذ فوزه 7-صفر على نوريتش في نوفمبر 2013. وسجل لسيتي البرازيلي غابرييل جيزوس (هدفان) ومواطنه فرناندينيو والاسباني دافيد سيلفا والألماني لوروا ساني والبرتغالي برناردو سيلفا ورحيم ستيرلينغ.

وبهذا الفوز، تمكن سيتي من تصدر ترتيب الدوري بفارق نقطتين عن غريمه مانشستر يونايتد الذي تعادل سلبياً مع مضيفه ليفربول السبت.

وقال غوارديولا في تصريحات بعد المباراة "يمكن دائماً تقديم أداء أفضل، لكن لا يمكن أن أنفي أن اليوم (السبت) شهد أفضل أداء منذ قدومي إلى هنا. لعبنا 45 دقيقة جيدة، وربما أكثر من ذلك".

أضاف "باستثناء أمرين علينا التعلم منهما، قدم الجميع أداءً جيداً فعلاً.. بعد التوقف الدولي (للعب مع المنتخبات) يمكن أن يكون الأمر معقداً، الا اننا أدينا بشكل جيد فعلاً. لعبنا بسرعة لأن لعبنا كان بسيطاً.. لاعبو الجناح والمهاجمون صنعوا الفارق".

وأكد أنه "مسرور جداً لأننا فزنا، ولاسيما بالطريقة التي فزنا بها".

ونوه غوارديولا على وجه الخصوص بأداء الدولي البلجيكي كيفن دي بروين الذي مرر تمريرتين حاسمتين وساهم في ثلاثة أهداف أخرى.

وقال المدرب السابق لبرشلونة الاسباني وبايرن ميونيخ الألماني "كيفن لم يسجل، الا أنه لاعب ديناميكي جداً. يفهم اللعبة..عندما تكون الكرة بحوزته قريبا من منطقة الجزاء، يتحرك لاعبو الجناح والمهاجمون ولاعبو الوسط الهجومي لأنهم يعرفون ان الكرة ستأتي".

وانفرد سيتي بالصدارة مع 22 نقطة، بفارق نقطتين عن يونايتد.