غوارديولا يشكو تكلفة نجوم إنكلترا ويتحدث عن الضغوط

ومنذ قدومه في تموز/يوليو، تعاقد غوارديولا مع ثمانية لاعبين، واحد منهم فقط خضع لتكوين محلي، ما يعكس قضية أكبر في الدوري الإنكليزي الممتاز هي عدم القدرة على إنتاج لاعبين محليين.

كلّف انتقال المدافع جون ستونز 47,5 مليون جنيه إسترليني من إيفرتون إلى سيتي، وهو رقم أكبر بكثير من كلفة استقدام المهاجم البرازيلي الواعد غابريال جيسوس من بالميراس مقابل 27 مليون جنيه إسترليني.

ويرى غوارديولا أن أسعار اللاعبين الإنكليز المرتفعة تمنعه من تطعيم فريقه بمزيد من اللاعبين المحليين.

وقال المدرب السابق لبرشلونة الاسباني في مؤتمر صحافي الثلاثاء: "أود أن تكون كامل تشكيلتي إنكليزية، الناس لا تصدقني، لكن أسعارهم مرتفعة جداً".

وتابع "عندما كنت في برشلونة، كنت أرغب بدفع اللاعبين المحليين لأنهم يشعرون بشيء خاص تجاه النادي، لكن أحياناً تكون الأمور مستحيلة".

مع ذلك، أضاف غوارديولا الذي أشرف على بايرن ميونيخ الألماني قبل قدومه الى سيتي "إن السوق هي السوق.. لهذا السبب عمل النادي مع الأكاديمية لوقت طويل من أجل التفكير في السنوات المقبلة، معي أو من دوني. آمل في أن يكون ذلك معي".

واردف قائلاً: "أود الاستمتاع بالعمل مع أربعة أو خمسة شبان ثم الدفع بهم".



- "إجلسوا مكاني" -

ويختبر سيتي حالياً فترة جيدة ويستعد لمواجهة ستوك سيتي الأربعاء، ورغم فورته الأخيرة، إلا أنّ سيتي لا يزال في المركز الثالث وبفارق 11 نقطة عن تشيلسي المتصدر الذي خاض مباراة أكثر.

وعما اذا كان يفضل مطاردة المتصدرين أو التربع على الصدارة في الفترة الراهنة، قال غوارديولا: "أفضل أن أكون في موقع تشيلسي حالياً، هل تعتقدون أن الضغط يكون أكبر عندما تكون متصدراً؟ تعالوا إلى هنا، اجلسوا مكاني، ستعرفون ما هو الضغط، أفضل أن أكون متصدراً".

وتابع: "يمكننا أن نتحسن، أنا سعيد لأننا نفوز في المباريات، نحاول القيام بأمور عدة من أجل التحسن، يجب أن نقوم بهذا الأمر بانتظام أكبر، أنا أعرف ماذا ينبغي القيام به".

وأوضح غوارديولا الذي يعرف عنه تركيزه على الانضباط، أنّه لم يمنع اللاعبين بالكامل من استخدام الإنترنت خلال التمارين، لكنه وضع قيوداً عليها للتأكد من بقائهم في حالة تركيز.

وقال: "يستخدمون الأجهزة، يستخدمونها 24 ساعة في اليوم الواحد، هم على انستغرام، سنابشات كل 5 ثوان، من المستحيل السيطرة على ذلك، هذا جزء من حياتهم"، مضيفاً "يجب أن نتفهم ذلك، لكن في بعض المناطق التي نعمل فيها، لا يستخدمون تلك الأجهزة، وربما يكون ذلك لعشرين دقيقة فقط في النهار، ليست قضية كبيرة".

وأردف: "يتحدثون مع بعضهم البعض، لكن عندما يفتقدون الأجهزة، يتحدثون أكثر مع بعض، هذا يحدث مع العائلات أيضاً، الأمر مشابه في الفريق".