غوارديولا يربط بقاءه في مانشستر سيتي بحصد الألقاب

واعترف غوارديولا قائلاً: "إذا لم أحرز أي لقب، لن أبقى هنا فترة طويلة"، مضيفاً "بقاء المدرب يعتمد على النتائج ولكنني اعتقدت دائماً أنّ النتائج تعتمد على طريقة اللعب، وهذا هو السبب في أنّني بحاجة إلى الاقتناع بأننا نلعب بشكل أفضل كل يوم".

وتابع غوارديولا المتوجة مسيرته التدريبية بالعديد من الألقاب أبرزها دوري أبطال أوروبا عامي 2009 و2011 مع برشلونة: "من دون لقب، لن يكون الموسم جيداً. كنت أعرف ذلك مسبقاً في آب/أغسطس".

وكانت إدارة مانشستر سيتي حددت للتشيلي مانويل بيليغريني، سلف غوارديولا، هدف التتويج بخمسة ألقاب في 5 مواسم، وبعد قيادته إلى 3 ألقاب في 3 مواسم (لقب في الدوري ولقبان في كأس الرابطة) تمت إقالته. ويحتل مانشستر سيتي حالياً المركز الثالث في الدوري بفارق 10 نقاط خلف تشلسي المتصدر.

ويخوض مانشستر سيتي ربع نهائي مسابقة كأس انكلترا اليوم أمام ميدلزبره قبل السفر إلى فرنسا لمواجهة موناكو الأربعاء المقبل في إياب ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا (5-3 ذهاباً).