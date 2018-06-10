غوارديولا يدافع عن نفسه أمام اتهامات توريه

وخلال مقابلة مع القناة الثالثة في التلفزيون الإسباني، قال غوارديولا عندما طلب منه الرد على تصريحات توريه لمجلة فرانس فوتبول الفرنسية التي نشرت الأسبوع الماضي، "هو يعرف أني لست كذلك".

وتابع "ماذا تريدونني أن أفعل؟ أمضينا معاً عامين، وقد حصل على 365 يوماً ومثلها أيضاً من أجل أن يشاركني مشاعره"، وأضاف "ليس للأمر أهمية، لا يهم".

ووجه توريه (35 عاماً) انتقادات لاذعة للمدير الفني الإسباني، معتبراً أن غوارديولا "لديه مشاكل مع اللاعبين الأفارقة. نلاحظ أن لديه غالباً مشاكل مع الأفارقة، في كل الأندية التي مرّ بها، يدعي أن ليس لديه أي مشاكل مع اللاعبين السود، لأنه ذكي للغاية حتى لا يقع في الفخ. لن يعترف بذلك أبداً".

وسيترك توريه مانشستر سيتي أواخر حزيران/يونيو بعد ثمانية مواسم، لكنه لم يلعب في الموسم المنصرم سوى 17 مباراة. علما أن الإيفواري دافع عن الوان فريقه الانكليزي خلال 319 مباراة.

وتطرق توريه إلى علاقته مع غوارديولا (47 عاماً)، وقال "أعتقد أنني كنت أتعامل مع شخص أراد فقط أن ينتقم مني. كان يشعر بالغيرة مني، ويعتبرني منافسه. شعرت بالإهانة".

وقال توريه الذي لعب بإشراف غوارديولا في صفوف برشلونة بين عامي 2007 و2010، في هذا الصدد: "شهدت علاقتنا وقتها بعض التوتر".