غوارديولا يخشى من تكرار خيبة الموسم الماضي

وفاز سيتي بأول ست مباريات بالدوري الموسم الماضي واعتبره البعض البطل المتوج قبل الأوان قبل أن ينهي المسابقة في المركز الثالث.

وهذا الموسم فاز الفريق بثماني مباريات وتعادل مرة واحدة في أول تسع مباريات ليتصدر الترتيب بفارق خمس نقاط عن أقرب منافسيه كما حقق العلامة الكاملة في ثلاث مباريات بدوري أبطال أوروبا.

وقال غوارديولا إن تجاوز ولفرهامبتون واندرارز المنافس بالدرجة الثانية عبر ركلات الترجيح في كأس رابطة الأندية الإنكليزية يوم الثلاثاء الماضي يثبت أنه لا توجد ضمانة لأي شيء.

وأضاف المدرب الإسباني في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة قبل مواجهة وست بروميتش البيون بالدوري غدا السبت "أدركت الثلاثاء الماضي صعوبة الفوز بالمباريات. يجب التحلي بالهدوء والتركيز. نحن في

أكتوبر.

"حققنا نتائج جيدة لكننا نتعامل مع مباراة تلو الأخرى. وسنحلل الموقف في نهاية الموسم. نحن نسير بشكل جيد لكن ذلك ما حدث الموسم الماضي".

وكان غوارديولا متأثرا أكثر بحقيقة أنه في حال عدم خسارة سيتي غدا سيكون قد مر عام للمهاجم البرازيلي غابرييل جيسوس دون خسارة أي مباراة مع النادي أو منتخب بلاده.

وقال غوارديولا "يا له من رقم قياسي مذهل". وأبدى المدرب الإسباني سعادته بتقارير تحدثت عن احتمال عودة فينسان كومباني للتدريب خلال أسبوع أو عشرة أيام.