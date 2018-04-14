غوارديولا يخشى تكرار سيناريو ريال وغولدن ستايت مع سيتي

ويتصدر سيتي الترتيب حاليا بفارق 13 نقطة عن غريمه ومطارده المباشر مانشستر يونايتد، ويمكن له ان يتوج باللقب في حال فوزه على مضيفه توتنهام هوتسبير الرابع في وقت لاحق السبت، وخسارة يونايتد الذي يستضيف وست بروميتش ألبيون الأحد.

وتنطلق السبت المرحلة 34 من الدوري، وتتبقى خمس مراحل لنهايته رسميا. الا ان سيتي ويونايتد خاضا 32 مباراة من 38، ولهما (كما أندية أخرى) مباراة مؤجلة.

وعلى رغم الفارق في الصدارة، الا ان غوارديولا يتخوف من تأثير الخسارات الثلاث المتتالية التي تلقاها خلال أقل من أسبوع أمام ليفربول (في الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا 3-صفر ذهابا و1-2 إيابا على ملعبه)، وبين المباراتين أمام يونايتد نفسه في المرحلة السابقة من الدوري (2-3 على ملعب الاتحاد بعد التقدم 2-صفر في الشوط الأول).

وكان سيتي قادرا على حسم لقب الدوري في حال فوزه على يونايتد.

وقال غوارديولا في تصريحات سبقت مباراة السبت "بالطبع يمكن لذلك ان يحصل، أؤكد لكم ذلك"، في اشارة الى عدم تتويج سيتي بلقب الدوري.

وأعاد المدرب السابق لناديي برشلونة الاسباني وبايرن ميونيخ الالماني، والباحث عن لقبه الأول في الدوري الانكليزي في موسمه الثاني مع سيتي، التذكير بحالتين فشل فيهما فريق رياضي في تتويج موسمه على رغم تفوقه المريح: ريال مدريد في الدوري الاسباني موسم 2003-2004، وغولدن ستايت ووريرز في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين 2016.

وخسر غولدن ستايت السلسلة النهائية ذاك العام أمام كليفلاند كافالييرز 3-4 على رغم تقدمه 3-1، بينما أنهى ريال موسمه في المركز الرابع في الليغا على رغم انه كان متصدرا بفارق ثماني نقاط قبل 12 مباراة من النهاية.

وتابع غوارديولا "بالطبع يمكن لذلك ان يحدث. ريال مدريد قبل أعوام خسر خمس مباريات متتالية ولم يحرز اللقب. بالطبع قد يحدث ذلك، بلا شك".

أضاف "اللاعبون يعرفون ذلك. ليس من الضروري ان أقول ذلك لهم. بالطبع قد يحدث ذلك، في كرة القدم، في الرياضة".

وكانت خسارة سيتي أمام يونايتد الثانية له فقط في الدوري الانكليزي هذا الموسم. أما الأولى فكانت أمام ليفربول في كانون الثاني/يناير بنتيجة 3-4. وخلال هذا الموسم، لم يفقد سيتي سوى 12 نقطة في الدوري المحلي.

وأشار غوارديولا الى انه في نوفمبر الماضي "اعتبر كل المعلقين ان لقب الدوري قد حسم. اعتبروا انه يستحيل على سيتي فقدان النقاط (...) لكن في أسبوع واحد خسرنا ثلاث مباريات. حصل ذلك".

وشدد المدرب الباسكي على ان سيتي يملك مصيره بين يديه، موضحا "لا نعتمد على أحد آخر، وهذه أفضلية جيدة (...) تتبقى لنا ست مباريات. علينا ان نفوز في مباراتين أو نفوز في واحدة ونتعادل في اثنتين".

