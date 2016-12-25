غوارديولا يجمع لاعبيه في مطعم خوان ماتا!

وأشارت ذات المصادر إلى أن غوارديولا تناول وجبة الغداء رفقة المدافع البلجيكي وقائد الفريق فانسون كمباني والأرجنتيني سيرجيو أغويرو والفرنسي باكاري سانيا والإسباني ديفيد سيلفا في مطعم يملكه اللاعب الإسباني لفريق مانشستر يونايتد خوان ماتا.



ويذكر أن فريق مانشستر سيتي سيكون في تنقل صعب لمواجهة هال سيتي في الـ"بوكسينغ داي".





