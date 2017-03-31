غوارديولا يثق بقدرة فينغر على "قلب الطاولة"

ويعاني فينغر الأمرين في الأسابيع الأخيرة بسبب مطالبة جمهور أرسنال برحيله عن النادي اللندني الذي يشرف عليه منذ 21 عاماً، بسبب النتائج المخيبة للنادي وتراجعه إلى المركز السادس في الدوري الإنكليزي الممتاز.

ويتخلف أرسنال بفارق 6 نقاط عن المركز الرابع الأخير المؤهل إلى دوري أبطال أوروبا، المسابقة التي ودّعها هذا الموسم بشكل مذل على يد بايرن ميونيخ الألماني 2-10 بمجموع مباراتي الذهاب والإياب في الدور ثمن النهائي.

وينتهي عقد فينغر نهاية الموسم الحالي، إلا أنّ إدارة النادي عرضت عليه الاستمرار لعامين إضافيين على رغم مطالبة قسم كبير من جمهور الفريق برحيله عن النادي، لاسيما أنّ فريق "المدفعجية" لم يحرز لقب الدوري الممتاز منذ 2004.

إلاّ انّ غوارديولا توقع أن يستعيد فينغر ثقة الجمهور من خلال عودة فريقه إلى سكة الانتصارات، مضيفاً عشية اللقاء المرتقب بين سيتي ومنافسه اللندني الأحد على "ستاد الإمارات" في المرحلة الثلاثين من الدوري: "عندما يعود إلى الانتصارات سيصبح الجمهور سعيداً مجدداً".

وأضاف "بيب": "أعدكم بذلك، 100 بالمئة"، معتبراً أنّ إحراز لقب الدوري ليس سهلاً "لكني متأكد بأنّ الجمهور يحترم ما قام به أرسين فينغر وما يقوم به. على الناس أن يفهموا صعوبة كرة القدم في هذه الأيام".

واستناداً إلى استطلاع أجري مؤخراً، سيكون أمام فينغر الكثير من العمل لاستعادة ثقة الجمهور به لأنّ 78 بالمئة من المجموعة الرسمية لمشجعي أرسنال "ارسنال سوبورتز تراست" ترغب برحيله.

وعلى رغم الفرصة السانحة لسيتي لتعميق جراح أرسنال، علماً أنّه ينافس على بطاقة التأهل المباشر إلى دوري الأبطال (يحتل حالياً المركز الثالث)، توقع غوارديولا أن يقلب فينغر الأمور لمصلحته.

وقال: "أعتقد أنّ مدرباً مثل فينغر، أمضى الكثير من الأعوام مع فريق واحد، مهم جداً. المدربون يخسرون المباريات. بقي في منصبه لهذه الفترة الطويلة لأنه جيّد، ولو لم يكن كذلك، لما حصل هذا الأمر".

وتشير التقارير إلى أنّ فينغر اتخذ قراره بشأن مستقبله لكنه لم يعلنه. ورداً على سؤال حول ما إذا قرّر البقاء من عدمه، قال الفرنسي: "ليس اليوم، لكن ما هو موجود في رأسي واضح جداً".

وتخوّف المدرب الإسباني من رد فعل أرسنال في مباراة الأحد التي تقام في لندن، لاسيما بعد سلسلة الخسارات التي مني بها وآخرها اثنتان على التوالي ضد ليفربول ووست بروميتش ألبيون.

ويخوض سيتي اللقاء بغياب المصابين الألماني إيلكاي غوندوغان والبرازيلي غابرييل جيزوس لكن من المتوقع مشاركة البلجيكي كيفن دي بروين والأرجنتيني بابلو زاباليتا.

وكشف غوارديولا عن عودة جيزوس الذي تعرّض في شباط/فبراير الماضي لكسر في مشط قدمه اليمنى، إلى الفريق قبل نهاية الموسم.

وأضاف في هذا الصدد: "تخلص من العكازين. بدأ بالمشي على أمل عودته إلى الملعب (التمارين) والبدء بالركض والقيام ببعض التمارين. نأمل أن يتمكن من مساعدتنا في المباريات الأخيرة من هذا الموسم".