غوارديولا يتحدث عن الفوز الكبير وألارديس محبط

أعرب الإسباني جوسيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي عن سعادته البالغة بالأهداف العديدة التي أحرزها فريقه خلال مباراته اليوم السبت أمام كريستال بالاس في الدوري الإنكليزي لكرة القدم.

وسحق مانشستر سيتي ضيفه كريستال بالاس 5 -صفر ليستعيد المركز الثالث بفارق الأهداف فقط أمام ليفربول بعد 35 مباراة لكل منهما.

وقال غوارديولا : "قدمنا أداء عالي المستوى... أشعر بالسعادة لمشجعينا الذين استمتعوا أخيراً بالعديد من الأهداف".

وقد يلعب فارق الأهداف دوره في حسم التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل في ظل التقارب الكبير في رصيد النقاط بين المتنافسين على مراكز التأهل الأوروبية.

وأوضح غوارديولا : "تشيلسي وتوتنهام ومانشستر سيتي وليفربول ومانشستر يونايتد وأرسنال وحتى إيفرتون... من المهم للغاية أن نشارك في دوري الأبطال".

من جهته، أكد سام ألارديس مدرب كريستال بالاس أن الأهداف الخمسة التي أحرزها مانشستر سيتي في شباك فريقه كان يمكن تجنبها.

وقال ألارديس : "جميع الأهداف الخمسة كان يمكن تجنبها... لم نسمح لهم بإظهار مواهبهم الهائلة ولكننا أهديناهم خمسة أهداف. عاقبونا بشكل قاسٍ".

وأضاف : "نتحمل المسؤولية. كان يجب أن نتحلى بالشجاعة الكافية".

أهدينا بيرنلي نقاط المباراة الماضية. ولم نكن نستحق شيئاً اليوم".