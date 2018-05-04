غوارديولا يؤكد رحيل توريه عن سيتي في نهاية الموسم

وأكد غوارديولا الرحيل المتوقع خلال مؤتمر صحافي عقده الجمعة قبل لقاء فريقه أمام هادرسلفيد الاحد في الدوري الانكليزي الممتاز لكرة القدم، يأمل سيتي بنتيجته ان ينفرد بالرقم القياسي لعدد الانتصارات في موسم واحد (حقق 30 فوزا حتى الآن).

وقال المدرب ان توريه "لن يبقى بعد هذا الموسم (...). مباراة برايتون ستمنحه ما يستحقه، في أجمل حفلة وداع يمكن للاعب ان يحصل عليها".

وستكون المباراة المؤجلة ضد برايتون الأربعاء المقبل، الأخيرة لسيتي على أرضه هذا الموسم. أما آخر مبارياته فستكون عندما يحل ضيفا على ساوثمبتون في 13 أيار/مايو، في اليوم الأخير من الدوري الانكليزي، وهو اليوم الذي يتم فيه توريه عامه الـ 35.

وشكل العاجي عنصرا أساسيا في صعود سيتي الى مصاف الأندية الكبرى في انكلترا واوروبا بعد انتقال ملكيته الى الشيخ الاماراتي منصور بن زايد آل نهيان في عام 2008. وينتهي عقد اللاعب في نهاية الموسم الحالي، وكما كان متوقعا، لم يقدم له غوارديولا عقدا جديدا.

وعمد غوارديولا هذا الموسم الى تقليص مشاركات توريه داخل المستطيل الاخضر، فخاض تسع مباريات كبديل، الا انه سيتوج بلقبه الثالث في الدوري الانكليزي بعد 2012 و2014. وتابع قائلا "سنركز على الفوز بالمباراة أمام برايتون من أجل يايا، وسنحاول القيام بذلك لأجله".

وانضم توريه الى سيتي في تموز/يوليو 2010 قادما من برشلونة الاسباني مقابل 24 مليون جنيه استرليني (32 مليون دولار)، وأحرز معه كل من لقب الدوري وكأس الرابطة ثلاث مرات، وكأس انكلترا مرة واحدة.

واشار غوارديولا الى أن تأثير توريه تجاوز حدود أرض الملعب، معتبرا ان "لدينا منشآت رائعة ولكن النادي أصبح على ما هو عليه اليوم بسبب اللاعبين (...) يايا توريه وصل إلى هنا عندما بدأت فكرة النادي، وما نحن عليه الآن هو بفضل ما قدمه هذا اللاعب".

ورأى ان توريه كان "المفتاح" بالنسبة الى سيتي.

وعادل سيتي رقم تشلسي في عدد الانتصارات في موسم واحد بفوزه في المرحلة الماضية على وست هام (4-1). كما يبتعد بنقطتين عن الرقم القياسي لاكبر عدد من النقاط في موسم واحد (95) والذي حققه تشلسي أي في موسم 2004-2005. وفي امكان سيتي تحطيم رقم قياسي آخر لتشلسي ايضا هو عدد الأهداف في موسم واحد، والبالغ 102 هدفين حققها الفريق اللندني في 2013-2014، بعدما عادله في المرحلة الماضية.