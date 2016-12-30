غوارديولا يؤكد جاهزية أغويرو للقاء ليفربول

أكد مدرب مانشستر سيتي الإسباني جوسيب غوارديولا جهوزية مهاجمه الدولي الأرجنتيني سيرخيو أغويرو الذي أوقف أربعة مباريات، لخوض القمة المرتقبة السبت ضد مضيفه ليفربول، في المرحلة التاسعة عشرة من الدوري الإنكليزي لكرة القدم.

وقال غوارديولا: "إنه جاهز، لقد عاد في حالة جيدة من الأرجنتين، وأخيرا عاد إلى صفوفنا بعد انتهاء مدة الإيقاف، ونحن سعداء بذلك".

ويعود أغويرو (28 عاما) إلى تشكيلة سيتي للمرة الأولى منذ الثالث من كانون الأول/ديسمبر عندما طرد بسبب تدخل قوي ضد مدافع تشيلسي الدولي البرازيلي دافيد لويز خلال مباراة الفريقين على ملعب "الاتحاد" في مانشستر. وأوقف أغويرو أربع مباريات.

وتعد مباراة السبت على ملعب "أنفيلد" في ليفربول قمة الصراع على الوصافة، إذ يحتل صاحب الأرض المركز الثاني في الترتيب بفارق ست نقاط عن تشيلسي المتصدر.

أما سيتي، فهو ثالث الترتيب بفارق نقطة عن ليفربول.

وأوضح المدرب الإسباني أن المدافع جون ستونز قد يكون جاهزا للعب بعدما اضطر لاستبداله عقب الشوط الأول من المباراة ضد هال سيتي بسبب الإصابة في ركبته، فيما يغيب القائد الدولي البلجيكي فانسان كومباني بسبب الإصابة في الركبة، والأمر ذاته بالنسبة للجناح الدولي الألماني ليروي سانيه.

وقال غوارديولا: "جون ستونز في حالة صحية جيدة وأفضل بكثير"، مضيفا "بالنسبة لكومباني وسانيه، أعتقد أنهما لن يكونا جاهزين".

وحضر غوارديولا الثلاثاء في "أنفيلد" لمتابعة مباراة ليفربول وستوك سيتي، والتي أنهاها الأول لصالحه (4-1).

وستكون مباراة الغد، مواجهة متجددة بين غوارديولا ومدرب ليفربول الألماني يورغن كلوب، بعدما سبق لهما التنافس في ألمانيا، حينما كان غوارديولا مدربا لبايرن ميونيخ، وكلوب مدربا لبوروسيا دورتموند.

وقال الإسباني الجمعة: "حظيت بفرصة مواجهة كلوب سابقا، نحن نعرف بعضنا البعض جيدا".

أضاف: "ليفربول أحد أبرز المنافسين على لقب الدوري. لقد شاهدت ليفربول يلعب مرات عدة، ولكن الثلاثاء كان يوم عطلتي وعائلتي ليست متواجدة هنا وبالتالي قررت الاهتمام بالمباراة"، مضيفا "شكرا ليفربول على تذاكر المباراة. شاهدت المباراة وهذا كل ما في الأمر".

وكان كلوب قال هذا الأسبوع تعليقا على حضور غوارديولا إلى "أنفيلد": "لست واثقا مما إذا كان تابع العديد من المباريات خلال الأسابيع القليلة الماضية في ملاعب أخرى. هذه هي الإشارة الأولى على أن المباراة (بين سيتي وليفربول) مميزة ونحن نتطلع قدما إليها".

وأكد غوارديولا الجمعة أن "ست أندية تتنافس على اللقب وخصوصا المراكز الأربعة الأولى المؤهلة لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل".

وطالب غوارديولا لاعبيه بالحذر من خصمهم الذي فشلوا في الفوز عليه على أرضه في المباريات الـ14 الأخيرة في الدوري والكأس.

وقال: "لا أعرف ما الذي سيحصل في أنفيلد رود. يجب أن نعادل كثافتهم على أرضية الملعب".