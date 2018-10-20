غوارديولا: نسير على الطريق الصحيح

وأبدا بيب غوارديولا مدرب سيتي سعادته بالانتصار قائلاً "كانت الأهداف رائعة للغاية وجميلة وحصدنا ثلاث نقاط اضافية".

وسجل سيتي 106 اهداف في طريقه لحصد لقب الدوري الموسم الماضي وسجل الفريق بمعدلات أعلى هذا الموسم حيث أحرز 26 هدفاً في تسع مباريات إلى حينه.



ويعتقد غوارديولا أن هناك إشارات واضحة على أن سيتي بلغ نفس المستوى الذي أثبت به أنه لا يقهر الموسم الماضي.

وقال "نشعر بالراحة مع جماهيرنا وفي ملعبنا...والشكر للقائمين على الملعب الذين جعلوا العشب في حالة مثالية وهو ما يساعدنا على اللعب بسرعة. "نشعر بالراحة وهو ما يمكننا من المضي قدماً وأن نتسم بالاتساق".



