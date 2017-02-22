غوارديولا: مانشستر سيتي فاز لأنه لم يستسلم

وقال غوارديولا عقب فوز مانشستر سيتي على موناكو 5-3، بعد أن تأخر في النتيجة مرتين خلال المباراة (2-1 و3-2): "الدرس الكبير اليوم هو أننا لم نستسلم للهزيمة، لم نتخل عن إيماننا".

وأضاف المدرب الإسباني: "التأهل لم يحسم بعد، لعبنا أمام فريق رائع وأنا سعيد للغاية لأننا استطعنا الصمود".

وأشار غوارديولا إلى تاريخ النادي الفرنسي، بالقول: "موناكو لديه تاريخ أعرق من تاريخنا في البطولة، يمتلك لاعبين يتمتعون بالسرعة ينطلقون في الهجوم بأعداد كبيرة".

ورغم التفوق، الذي حققه مانشستر سيتي في مباراة الذهاب، يدرك غوارديولا جيداً أن الهزيمة بهدفين نظيفين في مباراة العودة تطيح بفريقه من البطولة، ولهذا فهو يأمل بأن يلعب الفريق بطريقة هجومية في ذلك اللقاء.

واختتم غوارديولا قائلاً: "إنهم يلعبون بشكل هجومي وعلينا أن نكون أفضل في الناحية الدفاعية، سنذهب إلى موناكو من أجل تسجيل أكبر عدد ممكن من الأهداف، هذا هو هدفي، علينا أن نذهب إلى هناك لإحراز الأهداف، إذا لم نقم بهذا لن نتأهل".