غوارديولا في تصريح صادم: أخشى ضياع الدوري

وينفرد سيتي وبكل جدارة بصدارة الدوري الإنكليزي متفوقاً بفارق 13 نقطة على أقرب ملاحقيه مانشستر يونايتد قبل آخر ست جولات من الموسم، لكنه تعرض مؤخراً لثلاث هزائم متتالية في كل البطولات ومن ثم يشعر غوارديولا بالقلق على فريقه.

وأضاع فريق غوارديولا فرصة لحسم اللقب المحلي عندما أهدر تقدمه بهدفين وخسر 3-2 أمام جاره يونايتد في الأسبوع الماضي كما خسر ذهاباً وإياباً في دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا أمام المنافس المحلي ليفربول.

وعن ذلك قال المدرب الإسباني "في كرة القدم يمكن أن يحدث هذا. بالتأكيد ممكن وأنا أؤكد لكم".

وأضاف "مصيرنا في أيدينا وهذا شيء جيد. لكننا وخلال أسبوع واحد خسرنا ثلاث مباريات. حدث هذا. وبالتالي فإنه يتعين علينا التركيز على أدائنا".

وسيكون بوسع سيتي ضمان الفوز بلقب الدوري للمرة الثالثة في سبعة أعوام إذا فاز على توتنهام وخسر ملاحقه المباشر يونايتد أمام وست بروميتش ألبيون لكن غوارديولا لا يتوقع هزيمة فريق المدرب جوزيه مورينيو.

وقال غوارديولا عن المنافس الأقرب "أعتقد أن يونايتد سيحرز الكثير من النقاط لأنه يقدم أداء جيداً ويملك لاعبين متميزين".

ويحتل توتنهام هوتسبير اللندني المركز الرابع بين فرق البطولة العشرين برصيد 67 نقطة ولم يخسر في آخر 14 مباراة في الدوري.

