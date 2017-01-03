غوارديولا في أواخر مسيرته التدريبية

وقال الإسباني البالغ من العمر 45 عاماً "بدأت ببلوغ نهاية مسيرتي التدريبية، هذا أمر أنا متأكد منه"، وذلك في تصريحات أدلى بها مساء الاثنين لقناة "ان بي سي" التلفزيونية الأميركية.

أضاف "بيب" الذي تولى تدريب النادي الإنكليزي مطلع هذا الموسم خلفاً لمانويل بيليغريني، "سأكون مع مانشستر سيتي في المواسم الثلاث المقبلة، وربما أكثر"، مشدداً على أن "الأكيد أنني لن أبقى في مجال التدريب حتى عمر الستين أو الخامسة والستين".

وأدلى غوارديولا بتصريحاته قبيل المباراة التي فاز فيها فريقه على بيرنلي 2-1، وتمكن بنتيجتها من الصعود إلى المركز الثالث في ترتيب الدوري مؤقتاً، بانتظار مباراة آرسنال مع بورنموث الثلاثاء.

وفي مؤتمر صحافي بعد المباراة، سئل غوارديولا عن تصريحاته للقناة الأميركية، فألمح إلى أن سيتي "قد يكون من آخر الفرق التي أدربها".

وذاع صيت غوارديولا تدريبياً مع نادي برشلونة الاسباني، وأحرز معه خلال اربعة اعوام، 14 لقباً محلياً وأوروبيا ودولياً، قبل أن يأخذ إجازة لسنة، ويعود بعدها لتدريب نادي بايرن ميونيخ الألماني لثلاثة مواسم.

وحقق غوارديولا بداية مثالية مع سيتي هذا الموسم، ثم تراجع النادي بعض الشيء، ومني بأربع هزائم في الدوري ثلاث منها في كانون الأول/ديسمبر. وسيتي هو ثالث الترتيب حالياً برصيد 42 نقطة، بفارق سبع نقاط عن المتصدر تشيلسي الذي يخوض الأربعاء مباراته في المرحلة العشرين من الدوري امام توتنهام هوتسبير.