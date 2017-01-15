غوارديولا: "علينا التحسن وألوم الحظ"

وأقر غوارديولا بأن على فريقه الذي مني بهزيمته الرابعة في مبارياته الثماني الأخيرة في الدوري، أن يتحسن، إلا أنه ألقى باللوم على الحظ السيء الذي أوصل سيتي إلى هذا الوضع.

وعلق غوارديولا على الهدف الأول قائلاً إن فريقه "خلق فرصاً بما فيه الكفاية للتسجيل في الشوط الأول. وبعد الذي حصل (الفرص الضائعة) لم نسجل وايفرتون حصل على فرصة واحدة سجل منها".

وأضاف "النتيجة في هذه المباراة تبدو مثالاً لكثير مما حدث معنا هذا الموسم، إنها كرة القدم. في بعض الأحيان، فإنك لا تكون بحاجة للقيام بكثير من الأمور لإحراز الأهداف. لقد نجحوا في التسجيل من خلال جميع الفرص التي سنحت لهم".

وقال "من المؤكد أنه في إمكاننا تحقيق نتيجة أفضل. من الطبيعي أن تعيش أحياناً هذا النوع من الأوضاع"، معتبراً أنه "وضع سيء بالنسبة للاعبي فريقي. الأمر لا يتعلق بمباراة اليوم بل ما حصل طيلة الموسم، ومن الصعب على اللاعبين التعامل مع هذا الوضع، قلت للاعبين التحلي بالإيجابية لأنهم قاموا بأمور رائعة هذا الموسم".